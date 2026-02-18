۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۲۳

کاخ سفید برنامه ترامپ در شورای موسوم به صلح غزه را اعلام کرد

کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ میزان تعهد کشورهای عضو شورای صلح غزه  را اعلام خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در نشست شورای صلح اعلام خواهد کرد که کشورهای عضو این شورا بیش از ۵ میلیارد دلار برای حمایت از تلاش‌ها در غزه تعهد کرده‌اند.

کاخ سفید همچنین اعلام کرد ترامپ خبر خواهد داد که کشورهای عضو شورای صلح، هزاران نفر نیرو را برای تشکیل «نیروی ثبات بین‌المللی » در غزه اختصاص داده‌اند.
کاخ سفید همچنین اعلام کرد که بیش از ۲۰ کشور در نشست شورای صلح غزه شرکت خواهند کرد و ترامپ نیز در آن حضور خواهد داشت.

کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید افزود که بازسازی، تلاش های بشردوستانه و برقراری امنیت در غزه بخشی از موضوعات گفت‌وگو در شورای صلح غزه خواهد بود.

    IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      ترامپ این شورا را تشکیل داده بعداز اتمام ریاست جمهوریش این شورا راحفظ بکند خودش هم رییس بماند بردنیا پادشاهی بکند

