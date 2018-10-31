  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۹ آبان ۱۳۹۷، ۹:۵۴

۱۵ آبان آخرین مهلت ثبت نام؛

دانشگاه یزد به دانشجویان برتر جایزه تحصیلی اعطا می کند

دانشگاه یزد به دانشجویان برتر جایزه تحصیلی اعطا می کند

دانشگاه یزد به دانشجویان برتر خود سه نوع جایزه تحصیلی آموزش و فناوری، پژوهش و فرهنگ اعطا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه یزد بر اساس شیوه‌نامه «توانمندسازی دانشجویان ممتاز دانشگاه»  تسهیلات ویژه‌ای در قالب سه جایزه آموزش و فناوری، پژوهش و فرهنگ به دانشجویان ممتاز و برتر اعطا می کند.

این جوایز شامل راتبه دانشجویی، اعتبار آموزش‌یاری، اعتبار پژوهش‌یاری، اعتبار توانمندی آموزشی، اعتبار ارتباطات علمی و اعتبار توانمندی کارآفرینی است.

تمامی دانشجویان دانشگاه در مقاطع مختلف تحصیلی، می‌توانند از این جوایز بهره‌مند شوند.

برای دریافت این جایزه دانشجویان باید دارای فعالیت‌های ممتاز بوده و حد نصاب مورد تایید مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه را از فعالیت‌های ممتازی به دست آورند.

مهلت ثبت نام برای این جایزه ۱۵ آبان ماه به پایان می رسد.

کد مطلب 4446012

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها