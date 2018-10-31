صهیونیستها بازهم دربازداشت عامل عملیات مقاومتی برکان ناکام ماندند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، ارتش رژیم صهیونیستی اخیرا عملیات نظامی گسترده‌ای را در منطقه شویکه و مناطق مجاور طولکرم در شمال کرانه باختری به منظور بازداشت «اشرف نعالوه» عامل عملیات مقاومتی برکان به اجرا گذاشت.

بر اساس این گزارش، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در جریان یورش به این مناطق، منازل شمار زیادی از فلسطینیان را مورد حمله قرار داده و اقدام به سرکوب آنها کردند. در این حمله شماری از فلسطینیان نیز بازداشت شدند.

نظامیان صهیونیست تهدید کردند که اگر ساکنان این مناطق به ارتش برای بازداشت نعالوه کمک نکنند، آنها را سرکوب و یا بازداشت می‌کنند اما این تهدیدات نیز راه به جایی نبرد و اشغالگران صهیونیست این بار هم در بازداشت این جوان فلسطینی ناکام ماندند.

لازم به ذکر است که اشرف نعالوه هفتم ماه اکتبر جاری در عملیاتی مقاومتی گروهی از شهرک‌نشینان صهیونیست را در منطقه صنعتی برکان در شهرک ارئیل در نزدیکی سلفیت مورد حمله قرار داد که در نهایت دو نفر از آنها را به هلاکت رساند و یک نفر دیگر را نیز زخمی کرد.

این جوان فلسطینی در نهایت به سلامت از محل متواری شد و به رغم گذشت حدود ۴ هفته از این عملیات، رژیم صهیونیستی هنوز به سرنخی از محل اختفای وی دست نیافته است.