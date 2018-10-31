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۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۵۹

رئیس گروه پیش بینی هواشناسی ایلام:

آسمان استان ایلام طی چند روز آینده صاف است

آسمان استان ایلام طی چند روز آینده صاف است

ایلام-رئیس گروه پیش بینی هواشناسی ایلام گفت: آسمان استان ایلام طی چند روز آینده صاف است.

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به الگوهای نقشه جوی و نقشه های هواشناسی فعلا پدیده خاصی را در سطح استان نداریم.

وی افزود: وزش بادی که طی امروز چهارشنبه رخ می دهد به علت عبور یک ناوه در طراز میانی است که انتظار داریم به سمت اواخر وقت امروز از شدت وزش باد کاسته شود و به حد معمول خود برسد.

وی ادامه داد: آسمان استان نیز غالبا صاف خواهد بود گاها شاید لکه های از ابر مشاهده شود اما تا روز یکشنبه پدیده بارش زای در آسمان استان نداریم احتمالا از اواخر وقت یکشنبه سامانه جدیدی را داشته باشیم اما تا روز جمعه دمای ایده آل و مطبوعی را خواهیم داشت.

وی گفت: از روز شنبه به بعد دما به صورت محسوسی در حدود ۳ تا ۴ درجه  افت خواهد کرد.

کد مطلب 4446743

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