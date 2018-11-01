  1. استانها
  2. اصفهان
۱۰ آبان ۱۳۹۷، ۹:۰۷

کارشناس مسئول پیش بینی هواشناسی اصفهان:

هوای اصفهان دو درجه سردتر می شود

هوای اصفهان دو درجه سردتر می شود

اصفهان - کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: هوای اصفهان در دو روز آخر هفته بین یک تا دو درجه سانتیگراد سردتر می شود.

حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر استقرار جو نسبتاً پایدار طی دو روز آینده بر روی استان اصفهان است.

وی بیان داشت: تصریح کرد: طی امروز و فردا نیز آسمان در اکثر ساعات صاف تا قسمتی ابری گاهی با وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می شود.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: دمای هوا در اکثر مناطق استان اصفهان امروز یک تا دو درجه کاهش خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه امروز هوای اصفهان گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شود، تصریح کرد: برای امروز هوای صاف، گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی شده است.

علی عسگریان گفت: برای روز جمعه هوایی صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، گاهی وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی شده است.

کد مطلب 4446926

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها