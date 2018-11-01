هوای اصفهان دو درجه سردتر می شود

حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر استقرار جو نسبتاً پایدار طی دو روز آینده بر روی استان اصفهان است.

وی بیان داشت: تصریح کرد: طی امروز و فردا نیز آسمان در اکثر ساعات صاف تا قسمتی ابری گاهی با وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می شود.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: دمای هوا در اکثر مناطق استان اصفهان امروز یک تا دو درجه کاهش خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه امروز هوای اصفهان گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شود، تصریح کرد: برای امروز هوای صاف، گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی شده است.

علی عسگریان گفت: برای روز جمعه هوایی صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، گاهی وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی شده است.