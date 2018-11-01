مسیر توسعه گلستان نیازمند سرعت بیشتر است/کلنگ زنی آشوراده

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمناف هاشمی صبح پنج شنبه در آیین کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه تقاطع غیرهمسطح روگذر محور افسران- بزرگراه شهید کلانتری اظهار کرد: در شرایط خطیری قرار داریم و در این شرایط جز با تلاش مضاعف و اتکا به منابع و توانمندی های داخلی نمی توانیم موفق شویم.

وی با تاکید بر این که در یکسال گذشته تلاش شد تا گلستان ابعاد مختلف توسعه را دنبال کند، افزود: در یک سال گذشته هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع رونق تولید جذب کردیم که به نسبت سایر استان ها که صنعتی هستند و واحدهای تولیدی بیشتری نسبت به گلستان دارند، چشمگیر است.

استاندار گلستان ادامه داد: همچنین در حوزه اعتبارات ارزان قیمت روستایی حدود ۱۲۰ درصد جذب داشتیم که آن هم در حوزه اشتغال استان موثر بوده است.

وی بیان کرد: در یک سال گذشته به استناد تایید اداره کار و بیمه ۳۰ هزار شغل در گلستان ایجاد شده اما به دلیل عقب ماندگی طولانی استان آثار این خدمات نشان داده نمی شود.

هاشمی با تاکید بر این که مسیر توسعه استان نیازمند سرعت و شتاب بیشتر است، اضافه کرد: در سال گذشته گلستان دارای ۱۷ طرح بوم گردی بود که با پایان ۵۰ طرح تا پایان سال تعداد بوم گردی های استان به ۱۵۰ مورد می رسد.

وی با بیان این که تلاش کرده ایم صنعت، کشاورزی و گردشگری گلستان را به حرکت در آوریم، تصریح کرد: هم اکنون در ۶۶ نقطه از گلستان بازیافت زباله از مبدا آغاز شده است.

وی با تاکید بر این که باید پروژه های بزرگ گرگان همچون شهربازی و تله کابین به ثمر بنشیند، گفت: همه پروژه های بزرگ گرگان را حمایت می کنیم تا در سایه وحدت شورا و شهرداری به سرانجام برسد.

هاشمی با اشاره به این پیگیری ها در حال انجام است تا بتوانیم انتقال پادگان گرگان را عملیاتی کنیم، خاطرنشان کرد: جزیره آشوراده تا یک ماه آینده کلنگ زنی می شود و پتروشیمی و احیاء خلیج گرگان و ... مسایل مانده از گذشته است که در تلاش هستیم بتوانیم به زودی آن ها را حل و فصل کنیم.