۱۲۶ یادواره شهدا در استان قزوین برگزار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس برزگر در شورای سیاست گداری اجلاسیه کنگره ملی سه هزار شهید استان قزوین که روز پنجشنبه در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: برای هماهنگی برگزاری کنگره سه هزار شهید استان ۱۵ جلسه با دبیران، ۱۱۸ جلسه با کانون ها و جوامع قرآنی و هنرمندان و سایر اقشار و ۵ جلسه اصلی داشتیم.

وی افزود: شش سال برای جمع آوری آثار شهدا، عکس، فیلم، خاطره، وصیت نامه و دست نوشته های شهدا زحمت کشیده شد و برای هر شهیدی یک آلبوم آماده شده است.

برزگر تصریح کرد: یکی از اقدامات خوب سرکشی از خانواده شهدا بود که در منزل همه سه هزار شهید را دیدار خواهیم داشت که سرکشی حدود ۸۰ درصد انجام شده است.

وی بیان کرد: هشت یادواره شهدای شهرستان ها و در مجموع بیش از ۱۲۶ یادواره شهید در بخش های مختلف برگزار شده است.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الامر استان قزوین یادآورشد: آموزش و پرورش از کمیته های پیشتاز بود و تهیه سرود دانش آموزی، راه اندازی سایت «قلم سرخ» با جمع آوری سوابق شهدا از کارهای انجام شده است.

وی اضافه کرد: دو مستند فاخر «مردان هور» و «مردان مقاومت» از شبکه سراسری و استانی پخش شده است و نقش رزمندگان در دفاع مقدس در جنوب و غرب به تصویر کشیده شده است.

برزگر گفت: برای همه شهدای مدافع حرم مستند ساخته شده و سه مستند برای شهدای کارمندی تهیه شده و اقدامات بانوان در دفاع مقدس به تصویر کشیده شده است و از همه هنرمندان خطاط و نقاش و گرافیست دعوت کرده و تجلیل کردیم.

وی اضافه کرد: ساخت المان و سردیس شهدا با همکاری فرمانداران و شهرداران بویژه شهرداری قزوین بخوبی انجام شده و از همه رسانه ها و روابط عمومی دستگاههای اجرایی دعوت شد و همه مسابقات ورزشی بنام شهدا شکل گرفت و حوزه هنری با اجرای بچه های تئاتر مسجد، تهیه

تمبر یادبود شهدا آماده رونمایی شده است.

برزگر اظهارداشت: در مستند سازی اقدام خوبی شده و نوشتن کتاب شهدا، تهیه ۱۳۰ اثر برای چاپ از دیگر کارهای انجام شده است.

وی گفت: تهیه ۳۰ جهیزیه و۵۰۰ بسته فرهنگی، برپایی نمایشگاه هسته ای و نمایش توانمندی موشکی، برپایی نمایشگاه رزمی و فرهنگی از دیگر برنامه های تدارک دیده شده است.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الامر استان قزوین اضافه کرد: با حضور ۱۵۰۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه بین المللی امام خمینی و حضور این دانشجویان ابعاد این کنگره ملی و بین المللی شده و اگر بدرستی از این ظرفیت استفاده کنیم تاثیر برون مرزی خواهد داشت.