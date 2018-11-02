به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن صنفی شرکت ها و موسسات فیلمسازی ایران (آیفیک) در بیانیه ای تند نسبت به اتفاقات اخیر در سریال «دلدادگان» که از شبکه سه تلویزیون پخش شد واکنش نشان داده و به محکومیت پانته آ بهرام بازیگر این سریال که به دلایلی که دقیقا مشخص نشده چیست، در قسمت آخر این مجموعه حضور نیافت، پرداخت.

این بیانیه در حالی منتشر شده است که «آیفیک» یک نهاد صنفی سینمایی است و واکنش آن نسبت به اتفاقات یک سریال تلویزیونی دور از وظایف و اهدافش است.

در متن این بیانیه آمده است: «بسمه تعالی

در سال های اخیر که هجوم همه جانبه فیلم ها و سریال های بیگانه از یک سو فرهنگ و هنر این مرز و بوم و از سوی دیگر اشتغال هنرمندان هنرهای تصویری را هدف گرفته اند، تولیدکنندگان آثار تصویری با مقاومت برابر همه کمبودها و نامهربانی ها و فشارهای مالی و اقتصادی، اجازه ندادند به هویت تصویری کشور و همچنین اشتغال هرچند پر مرارت هنرمندان، در هجوم صورت گرفته ذره ای خلل وارد شود.

در روزهای اخیر که یکی از آثار ارزشمند تصویری کشور در قالب سریالی پر مخاطب مورد توجه مردم عزیز کشورمان قرار گرفت، رفتار غیرحرفه ای و به دور از شئون صنفی یکی از عوامل این سریال، کام شیرین شده ذائقه مردم و هنرمندان را تلخ کرد.

بازیگرسالاری پدیده مذمومی که در سال های اخیر و با ورود سرمایه های نامشخص، گریبان سینما و هنرهای تصویری ما را گرفته است، آینده وضعیت این هنرصنعت را با ابهام روبرو خواهد کرد.

بازیگران سینما و هنرهای تصویری هم همچون دیگر عوامل تولید یک اثر تصویری، از سهمی مساوی در خلق یک اثر هنری زیر نظر تهیه کننده برخوردارند و قطعا در موارد اختلافی محق خواهد بود از طرق قانونی و مسالمت آمیز بدون آنکه لطمه ای به تولید یک اثر هنری وارد کند، حقوق متصوره خود را وصول نماید.

اینکه بازیگری گمان کند به صرف آنکه به اصطلاح راکورد پیدا کرده می تواند با گروگانگیری تولید یک اثر هنری منویات خود را عملی کند، خیالی عبث خواهد بود.

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات فیلمسازی ایران (آیفیک) بارها در مجامع و نشست های مختلف خطرات بروز این ناهنجاری را به مسئولان امر گوشزد کرده است و از این پس نیز با تصمیمات صنفی از ادامه بروز این ناهنجاری جلوگیری خواهد کرد.

تولیدکنندگان آثار تصویری اجازه نخواهند داد، تولید آثار مورد علاقه مردم و ایجاد کننده اشتغال برای هنرمندان شریف این حرفه، به گروگان عده ای معدود درآید.

در پایان ضمن عذرخواهی از مردم شریف ایران بابت اتفاقات رخ داده در پایانبندی سریال پرمخاطب «دلدادگان» به تهیه کنندگی آقای ایرج محمدی، حمایت قاطع خود از این شخصیت بزرگوار و پیشکسوت عزیز را اعلام می نماییم.

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات فیلمسازی ایران (آیفیک)»