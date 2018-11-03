به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مهم‌ترین دغدغه کتابیار در این سال ها ارسال کتاب به سریع‌ترین روش ممکن و نیز فراهم کردن امکان خرید اقتصادی کتاب برای جامعه فارسی زبان بود. در همین راستا بر مبنای ارسال و تحویل زودهنگام کتاب و نیز ارائه تخفیف های متنوع تا ۲۰ درصد باعث ایجاد تجربه‌ای لذت بخش از خرید انواع کتاب‌ها برای مشتریان این فروشگاه شده است.

فروشگاه کتابیار در دسته بندی های متنوعی به ارائه کتاب پرداخته است:

کتاب دانشگاهی شامل: کتاب اقتصاد، کتاب حسابداری و حسابرسی، کتاب روانشناسی، کتاب مدیریت ، کتاب مدیریت اجرایی و شهری MBA ، کتاب مدیریت بازرگانی و مالی ، کتاب مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات ، کتاب مدیریت دولتی ، کتاب مدیریت صنعتی، کتاب عمومی دانشگاهی ، کتاب دروس پایه دانشگاهی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران ،مهندسی مکانیک ،مهندسی کامپیوتر ، کتاب پزشکی بالینی ،کتاب پزشکی علوم پایه

کتاب نظام مهندسی شامل: آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی ، آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات ، آزمون نظام مهندسی معماری نظارت ، آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی ، آزمون نظام مهندسی ترافیک ، آزمون نظام مهندسی عمران نظارت ، آزمون نظام مهندسی نقشه برداری ، آزمون نظام مهندسی شهرسازی ، آزمون نظام مهندسی معماری اجرا ، آزمون کارشناسان رسمی ، آزمون نظام مهندسی عمران اجرا ، آزمون نظام مهندسی معماری طراحی ، مباحث مقررات ملی ساختمان

و نیز کتاب‌هایی در دسته بندی های: کتاب تجارت و مدیریت کسب و کار، روانشناسی موفقیت ،بازاریابی و فروش ،سرمایه گذاری ، کتاب کارآفرینی ،کتاب فنی حرفه ای ، کتاب آزمون استخدامی ، کتاب عمومی، رمان و کودک و نوجوان

مهم ترین اصل در کتابیار ایجاد یک روند مناسب برای پشتیبانی و پاسخگویی به مشتریان و جلب رضایت آنها است.

قسمتی از کتاب‌های فروشگاه اینترنتی کتابیار:

روانشناسی:

کتاب رفتار درمانی شناختی تالیف کیت هاوتون ترجمه حبیب الله قاسم‌زاده

کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید تالیف جفری یانگ ترجمه حسن حمیدپور

کتاب روان درمانی گروهی تالیف اروین یالوم ترجمه مهشید یاسایی

کتاب موفقیت:

کتاب تفکر سریع و کند تالیف دانیل کانمن ترجمه فروغ تالوصمدی

کتاب فرسنگ ها راهی که باید رفت تالیف برایان تریسی ترجمه یلدا بلارک

کتاب پزشکی:

کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس ۲۰۱۷ ترجمه دکتر کیهانی

مجموعه فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ ۲۰۱۸ (دو جلدی) ترجمه دکتر خسرو سبحانیان

کتاب اصول و فنون پرستاری تالیف بابک روزبهان

کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا ۲۰۱۶ ترجمه دکتر منتظری

کتاب تجارت و مدیریت کسب و کار:

کتاب اصول بازاریابی (دو جلدی) تالیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده

کتاب ۷۷ خطای سرمایه گذاری تالیف لاری سوئدرو ترجمه مریم بیدمشگی پور

کتاب افسانه کارآفرینی تالیف مایکل گربر ترجمه کاوش حسین تبار

کتاب‌های علوم اقتصادی:

کتاب اقتصاد رفتاری تالیف موریس آلتمن ترجمه محسن رنانی

کتاب تئوری و مسائل اقتصاد خرد تالیف دومینیک سالواتوره ترجمه حسن سبحانی

کتاب اقتصاد کلان تلیف دکتر محسن نظری

کتاب‌های دانشگاهی، رشته مدیریت:

کتاب آموزش گام به گام مدیریت مالی تالیف رضا مناجاتی

کتاب مدیریت بازاریابی بین المللی تالیف دکتر حسن اسماعیل‌پور

کتاب مدیریت رفتار مصرف کننده تالیف دکتر سیدرضا سیدجوادین

کتاب آزمون‌های استخدامی:

کتاب آزمون استخدامی اتاق عمل (عمومی و تخصصی) تالیف نژاد قنبری

کتاب آزمون استخدامی روانشناسی: عمومی و تخصصی تالیف علی ذبیحی

کتاب آزمون های استخدامی بهداشت حرفه ای و HSE: عمومی و تخصصی تالیف مبینا شمس

کتاب آزمون های استخدامی رادیولوژی: عمومی و تخصصی تالیف فاطمه نژادقنبری

کتاب نظام مهندسی:

کتاب هندبوک اشنایدر تالیف دکتر کاظم زارع

بسته کامل مباحث مقررات ملی ساختمان (مبحث ۱ تا ۲۲)

کتاب آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش ۴

کتاب معماری و شهرسازی:

کتاب فناوری‌ های نوین ساختمانی تالیف دکتر محمود گلابچی ؛ دکتر حامد مظاهریان

کتاب فرایند طراحی شهری تالیف دکتر سید حسین بحرینی

کتاب عمران:

کتاب طراحی ساختمان های بتن مسلح بر مبنای مبحث نهم مقررات ملی ساختمان تالیف دکتر شاپور طاحونی

کتاب طراحی پل (پل های بتن مسلح، فولادی و پیش تنیده) تالیف دکتر شاپور طاحونی

کتاب مکانیک خاک (جلد اول) تالیف دکتر کامبیز بهنیا ؛ دکتر امیر محمد طباطبایی

حسابداری:

کتاب حسابداری عمومی مقدماتی تالیف شهرام روزبهانی

کتاب اصول حسابداری ۱ تالیف هورن گرن ترجمه نوروش

کتاب تئوری حسابداری تالیف ساسان مهرانی

کتاب مهندسی برق»

کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه ها (جلد اول) تالیف ارنست کوه ؛ چارلز دسو ترجمه دکتر پرویز جبه دار مارالانی

کتاب مهندسی فشار قوی الکتریکی پیشرفته تالیف دکتر حسین محسنی