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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۲۶

طنز تلخ کاخ سفید؛ مدعیان صلح در اندیشه استفاده از بمب اتم علیه ایران!

طنز تلخ کاخ سفید؛ مدعیان صلح در اندیشه استفاده از بمب اتم علیه ایران!

در حالی که دولت ترامپ با ژست ممانعت از دستیابی ایران به سلاح اتمی جنجال به پا کرده، افشاگری یک نماینده سابق کنگره آمریکا نشان داد که خود واشنگتن طرح استفاده از بمب اتم را روی میز دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اردنی «رؤیا»، در یک تناقض مضحک و آشکار در سیاست خارجی آمریکا، در حالی که دولت دونالد ترامپ همواره با ادعای واهی و تکراری «جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای» بر طبل تهدید و تحریم می‌کوبد، افشاگری‌های جدید از پشت پرده اتاق‌های فکر واشنگتن ابعاد تازه‌ای از استانداردهای دوگانه مدعیان حقوق‌بشر را آشکار کرده است.

مارجوری تیلور گرین، نماینده سابق کنگره آمریکا، فاش کرد که مقامات کاخ سفید در نشست‌های راهبردی خود، امکان استفاده مستقیم از همان سلاح اتمی را علیه ملت ایران بررسی کرده‌اند؛ تصمیمی که این نماینده سابق کنگره آمریکا، آن را «شرارت محض» نامید و خواستار توقف جنون جنگ‌طلبان آمریکایی شد.

این سیاستمدار آمریکایی با کنایه به تاریخ سیاه این کشور و یادآوری کشتار هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن در سال ۱۹۴۵، تأکید کرد داده‌های موجود صحت این طرح‌های خطرناک را تأیید می‌کند.

وی با به چالش کشیدن دروغ‌پردازی‌های ترامپ یادآور شد که حتی اسناد جامعه اطلاعاتی خودِ آمریکا بارها صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تأیید کرده‌اند و واشنگتن تنها از این حربه به عنوان بهانه‌ای برای ماجراجویی‌های نامشروع خود بهره می‌برد.

کد مطلب 6918694

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    نظرات

    • NP US ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      1 0
      پاسخ
      غرب فکر می کنه اگر تو این قرن چنین اقدامی کنه بقیه کشورها دست رو دست میزارن فقط تماشا می کنند ! خیر تازه کشورها ملت های دنیا احساس نا امنی هم می کنند مسلمان غیرمسلمان ابنکه چه ادیانی هم داشته باشه فرقی نداره و کشورهای دارای بمب برای مقابله با خود آمریکا بعید هم نیست از بمبی که خودشون ساختن برای مهار یک کشور مقامات دیوانه استفاده نکنند ، و هیچ قوانینی دیگر در دنیا قادر به مهار فاجعه ای نخواهد بود که خود آمریکا با رفتار جنون آمیز دیوانگی خود به پا می کند و بهتره بگیم یک جنگ فراگیر جنگ جهانی سوم
    • NP US ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      5 0
      پاسخ
      بهتره بگیم جنگ جهانی سومی که روسیه و شخص پوتین و بقیه بارها به غرب هشدار و گوشزد کردند . غرب فکر نکنه که دنیا کشورها در قبال استفاده از بمب و دیوانگی خریت یک کشور با تصمیم مقاماتش سکوت می کنه ، خیر برعکس باعث واکنش مقابله کشورهای دارای سلاح های نا متعارف ، به دلیل انتقال حس نا امنی در دنیا و در کشورها خواهد شد . پس بیجا کرده چنین حرف مزخرفی رو ترامپ می زنه جرات داره در یک وجب خاک اصیل زادگان کشور کهن استفاده کنه اما منتظر نابودی کامل خودش و هفت جدش هم زیر خاک دفن هستن هم باشه
    • NP US ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      12 1
      پاسخ
      حرف مفتی که ترامپ هر لحظه دقیقه یک چیز میگه در دنیا حتی برای جامعه خودش ملت خودش هم خریدار نداره ، برای انتخابات آمریکا پیشنهادم اینه که ملت آمریکا زحمت بکشن یک گونی کنفی حتما تهیه کنند تک تک مقامات دیوانه احمق خودشون رو داخل گونی های کنفی کنند بفرستن درون فاضلاب ها ، تا دریا هم برای اینکه خوراک آبزیان دریایی با این دیوانه ها نجس نشه ، بنابراین بهتره خوراک موش های کثیفی بشن تو فاضلاب ها از جنس واقعی خودشون

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