طنز تلخ کاخ سفید؛ مدعیان صلح در اندیشه استفاده از بمب اتم علیه ایران!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اردنی «رؤیا»، در یک تناقض مضحک و آشکار در سیاست خارجی آمریکا، در حالی که دولت دونالد ترامپ همواره با ادعای واهی و تکراری «جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای» بر طبل تهدید و تحریم می‌کوبد، افشاگری‌های جدید از پشت پرده اتاق‌های فکر واشنگتن ابعاد تازه‌ای از استانداردهای دوگانه مدعیان حقوق‌بشر را آشکار کرده است.

مارجوری تیلور گرین، نماینده سابق کنگره آمریکا، فاش کرد که مقامات کاخ سفید در نشست‌های راهبردی خود، امکان استفاده مستقیم از همان سلاح اتمی را علیه ملت ایران بررسی کرده‌اند؛ تصمیمی که این نماینده سابق کنگره آمریکا، آن را «شرارت محض» نامید و خواستار توقف جنون جنگ‌طلبان آمریکایی شد.

این سیاستمدار آمریکایی با کنایه به تاریخ سیاه این کشور و یادآوری کشتار هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن در سال ۱۹۴۵، تأکید کرد داده‌های موجود صحت این طرح‌های خطرناک را تأیید می‌کند.

وی با به چالش کشیدن دروغ‌پردازی‌های ترامپ یادآور شد که حتی اسناد جامعه اطلاعاتی خودِ آمریکا بارها صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تأیید کرده‌اند و واشنگتن تنها از این حربه به عنوان بهانه‌ای برای ماجراجویی‌های نامشروع خود بهره می‌برد.