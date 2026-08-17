درخواست عجیب داور فینال جام جهانی از لیونل مسی فاش شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسلاوکو وینچیچ داور فینال، در تصاویر جدیدی که از دوربین داور منتشر شده، خطاب به لیونل مسی کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین درباره رفتار لئاندرو پاردس هشدار می‌دهد. پاردس در نیمه دوم وارد زمین شد و تنها پس از شش دقیقه به دلیل خطای شدید کارت زرد گرفت.

نشریه میرور انگلیس نوشت: وینچیچ در حالی که پاردس همچنان رفتار پرتنشی داشت، از مسی خواست مراقب هم‌تیمی‌اش باشد و مانع از دریافت کارت قرمز او شود. صدای داور در این تصاویر شنیده می‌شود که به مسی می‌گوید: «مسی، پاردس را کنترل کن. او کارت زرد دارد. لطفاً کنترلش کن.»

با این حال، هشدارهای داور مانع از ادامه درگیری‌های پاردس نشد و این بازیکن پس از پایان بازی نیز درگیر اتفاقات جنجالی شد؛ از جمله درگیری با اریک گارسیا، مدافع اسپانیا، و گاوی.

پس از این اتفاقات، فیفا نیز برای رفتارهای پاردس در پایان مسابقه پرونده انضباطی تشکیل داد و او را به سه مورد حمله متهم کرد.