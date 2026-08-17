امیر آجیلی، تولیدکننده کیف و کوله‌پشتی پرسا، با اشاره به تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه در تولید کالا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در شش ماه گذشته افزایش قیمت در مواد اولیه داشتیم. برای مثال، قیمت برخی اقلام وارداتی مانند پارچه تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در مورد اقلام تولید داخل نیز که تحت تأثیر قیمت محصولات پتروشیمی و واردات هستند، افزایش قیمت‌هایی تا حدود ۱۲۰ درصد داشتیم. این افزایش هزینه‌ها مستقیماً روی قیمت تمام‌شده محصول اثر گذاشته و ادامه تولید را برای تولیدکننده دشوارتر کرده است.

آجیلی، درباره چالش‌های موجود در تولید کالا گفت: امروزه، چالش‌های بخش تولید بسیار گسترده شده است. تعطیلی کوتاه‌مدت و بلندمدت کارگاه‌های تولید، کاهش نقدینگی بنگاه‌ها، کمبود نیروی کار و افزایش ریسک بقا از مهم‌ترین مشکلات هستند. همچنین با مشکلاتی از جمله نوسان و کمبود ارز، کمبود مواد اولیه، مسدود شدن مسیرهای لجستیکی، افزایش هزینه‌های انبارداری و حمل و همچنین ریسک جنگ مواجهیم. کاهش توان و تمایل تولیدکنندگان، مشکلات نیروی انسانی، افزایش هزینه کارگاه‌ها، قطعی مستمر برق و تعطیلات ناخواسته هفتگی، از جمله چالش‌هایی است که روند تولید را مختل کرده.

این تولیدکننده کیف و و کوله‌پشتی، افزود: همچنین با کاهش قدرت خرید مردم و مشخص نبودن زمان فعالیت حضوری مراکز آموزشی باعث شده فروش نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته باشد. با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت اقلام مختلف، کیف و لوازم‌التحریر عملاً از اولویت خرید بسیاری از خانوارها خارج شده است و ناچارند بخش عمده درآمد خود را صرف نیازهای اساسی و سایر هزینه‌های ضروری کنند. در چنین شرایطی، هزینه تهیه کامل کیف و لوازم‌التحریر برای هر دانش‌آموز نیز قابل توجه است و در حال حاضر حدود ۱۵ میلیون تومان برآورد می‌شود که برای بسیاری از خانواده‌ها رقم سنگینی است.

او، با اشاره به تاثیرات جنگ بر تعطیلی مدارس و بازار نوشت‌افزار بیان کرد: بازار سال گذشته به دلیل جنگ دوازده روزه و تعطیلی مدارس، شرایط خوبی نداشت. امسال هم وضعیت بازار تا حد زیادی به تصمیم دولت و زمان بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها وابسته است. به طور کلی، با توجه به ابهامات اجتماعی و اقتصادی، تقاضا کاهش پیدا کرده است. این کاهش تقاضا در دهک‌های درآمدی یک تا شش می‌تواند تبعات جدی‌تری داشته باشد و حتی باعث ترک تحصیل بخشی از دانش‌آموزان شود؛ موضوعی که طبیعتاً بازار نوشت‌افزار و کیف را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

آجیلی، ادامه داد: بیش از چهار سال است که در حوزه تولید کوله‌پشتی و جامدادی فعالیت می‌کنیم. البته در بخش کوله‌پشتی، تولید ما در مقایسه با جامدادی چندان گسترده نیست. این تولید شامل انواع جامدادی دانش‌آموزی، دانشجویی و همچنین جامدادی‌های اداری می‌شود. با توجه به شرایط بازار، امسال تمرکز اصلی ما بیشتر روی این بخش از محصولات قرار گرفته است. دلیل این تصمیم تا حد زیادی به شرایط نامشخص بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها برمی‌گردد. در حال حاضر، به دلیل مشخص نبودن زمان و نحوه فعالیت حضوری مراکز آموزشی، عملاً تقاضای جدی برای خرید کوله و سایر اقلام مرتبط وجود ندارد.

این تولیدکننده کیف و و کوله‌پشتی ، درباره استاندارد طراحی کوله‌های مدرسه گفت: در طراحی کوله‌پشتی، سعی می‌کنیم استانداردهای لازم را رعایت کنیم. مواردی مانند ارگونومی، تناسب محصول با سن مصرف‌کننده، وزن پایین و در عین حال کیفیت مناسب برای ما اهمیت زیادی دارد. هدف این است که محصول علاوه بر ظاهر مناسب، از نظر کاربردی نیز استاندارد باشد. در طراحی‌ها نیز معمولاً از طرح‌های ساده و مینیمال یا طرح‌هایی با الهام از طبیعت استفاده می‌کنیم تا محصول در عین سادگی، جذابیت و قابلیت استفاده برای مدت طولانی داشته باشد.

او افزود: با توجه به سطح کیفی که برای محصولات در نظر گرفتیم، در بخش‌های مهم و تأثیرگذار محصول از نظر کاربرد و دوام، از برخی اقلام وارداتی و صادراتی استفاده می‌کنیم. با این حال، وقایع سال گذشته تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و تجارت گذاشته و ما در تأمین مواد اولیه و یراق‌آلات با کمبود و گرانی مستمر مواجه هستیم. از طرف دیگر، با متوقف شدن یا کاهش جریان و انگیزه فعالیت‌های بازرگانی، احتمال اینکه تولید محصولات با کیفیت بالا متوقف یا محدود شود، بیشتر شده است؛ چون تأمین مواد اولیه باکیفیت روزبه‌روز دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود.

آجیلی، به تشریح راهکارهایی برای بهبود شرایط بازار نوشت‌افزار پرداخت و بیان کرد: برای بهبود شرایط بازار نوشت‌افزار، یکی از مهم‌ترین اقدامات فعال‌سازی آموزش و حضور دانش‌آموزان در مدارس از ابتدای مهر است. بازگشایی مدارس می‌تواند باعث رونق دوباره مجموعه‌ای از کسب‌وکارهای مرتبط، از جمله نوشت‌افزار، پوشاک و کیف و کفش شود. از طرف دیگر، تغییر قوانین واردات، به‌خصوص اضافه شدن رویه واردات از محل ارز واردکننده و بدون تشریفات بانکی، می‌تواند برای تأمین مواد اولیه از مبادی خارجی کمک‌کننده باشد. در کنار این موارد، تأمین نقدینگی برای فعالیت‌های اقتصادی نیز یکی از نیازهای اصلی تولیدکنندگان است؛ چرا که بدون سرمایه در گردش کافی، ادامه تولید با این سطح از افزایش هزینه‌ها بسیار دشوار خواهد بود.