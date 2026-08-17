عطاالله صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش‌سوزی در چندین نقطه از منطقه حفاظت‌شده شاهو و کوسالان شعله‌ور شد و بخش قابل توجهی از پوشش گیاهی و عرصه‌های طبیعی منطقه را تحت تأثیر قرار داد.

وی افزود: پس از حدود ۱۰ ساعت تلاش مستمر و حضور میدانی محیط‌بانان، نیروهای منابع طبیعی، اهالی و همیاران محیط زیست منطقه سلین و روستاهای اطراف، بخش عمده حریق مهار و آتش تحت کنترل قرار گرفت.

رئیس اداره محیط زیست سروآباد تصریح کرد: با وجود مهار بخش زیادی از آتش، حریق هنوز به طور کامل خاموش نشده است و نیروهای محیط زیست، منابع طبیعی، آتش‌نشانان و اهالی در محل حضور دارند.

صادقی ادامه داد: هدف از تداوم حضور نیروها، خاموش کردن کامل کانون‌های باقی‌مانده و جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد آتش است.

وی با اشاره به مشارکت مردم محلی در عملیات اطفای حریق گفت: همکاری اهالی، همیاران محیط زیست و نیروهای امدادی و حفاظتی نقش مهمی در کنترل و مهار این آتش‌سوزی داشت.

رئیس اداره محیط زیست سروآباد خاطرنشان کرد: عملیات پایش و کنترل منطقه تا اطمینان از مهار کامل حریق و جلوگیری از گسترش دوباره آتش ادامه خواهد داشت.