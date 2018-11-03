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۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۵۹

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایلام:

حوضه آبریز سد ایلام پاکسازی شد

حوضه آبریز سد ایلام پاکسازی شد

ایلام-رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایلام گفت: حوضه آبریز سد ایلام پاکسازی شده است.

حسین خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح مربوط به دو حوضه جغرافیایی شهرستان های ایلام و ملکشاهی است.

وی افزود: در حوضه شهرستان ایلام پاکسازی حوضه آبریز شهر به طور کامل در قالب این طرح با همکاری امور آب استان، اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان، بنیاد مسکن، شهرداری ایلام و ماشین آلات تیاری های دو بخش سیوان و مرکزی انجام گرفت.

خالقی عنوان کرد: ظرف مدت یک هفته آلاینده های بالا دستی شهر ایلام، زباله ها و سایر پسماندها پاکسازی شد و امسال در صورت بارندگی های شدید در شهرستان مشکل خاصی از نظر آلودگی در بحث آبرسانی به شهر ایلام نخواهیم داشت.

کد مطلب 4448238

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