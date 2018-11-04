رشد ۵۲ درصدی صادرات از گمرک استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید احمدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل گمرک استان زنجان، با بیان اینکه میزان صادرات از گمرک استان زنجان طی هفت ماه گذشته به ۲۶۵ میلیون و ۵۲۹ هزار دلار رسید، افزود: صادرات استان زنجان در مقایسه با رقم ۸۹ میلیون و ۴۴۳ هزار دلار هفت ماه سال ۹۶، رشد داشته است.

مدیرکل گمرک استان زنجان با اشاره به اینکه ۵۰ کشور مقصد صادراتی کالا از گمرک استان زنجان هستند، گفت: ترکیه، چین، امارات متحده عربی، هند، افغانستان، پاکستان، ایتالیا، تایلند، انگلستان، قطر، مالزی، کره، ویتنام و ارمنستان از جمله کشورهای مقصد صادراتی استان زنجان هستند.

احمدی افزود: عمده کالاهای صادراتی از گمرک استان زنجان شامل شمش روی، شمش مس، شمش آلومینیوم، پلیمر پروپلین، کاغذ تیشو، کرافت، تفلوتینگ، شمش سرب، محصولات فولادی، مویز، کابل برق و سنگ سرب است.

احمدی یادآور شد: میزان واردات ثبت شده طی هفت ماه گذشته در گمرک زنجان به ۱۶۵ میلیون و۶۲۳ هزار دلار و به وزن ۲۰۹ هزار و ۱۴۳ تن می رسد.

وی گفت: مبدا واردات به گمرک استان زنجان کشورهایی چون ترکیه، آلمان، ایتالیا، ازبکستان، بلاروس، مجارستان، ارمنستان، آمریکا، مصر، بلژیک، اردن، روسیه، گرجستان، فنلاند و اتریش هستند.