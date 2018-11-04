بازنشستگی سالانه هزار معلم در بوشهر تهدیدی برای آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری عصر یکشنبه در دیدار با رئیس و جمعی از مسئولان دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر ظهار داشت: با توجه به تعامل و ارتباط خوب ما با مجموعه دولت و وزیر و ... می شود از این پتانسیل در راستای ارتقا و توسعه دانشگاه فرهنگیان استان در زمینه های عمرانی، آموزشی، جذب هیئت علمی و کادر اداری استفاده کرد.

وی گفت: این آمادگی را داریم که مطالباتی را که مدیر استانی دانشگاه فرهنگیان بوشهر در این نشست مطرح کردند در تهران به اتفاق هم در آینده نزدیک و با توجه به رایزنی هایی که خواهیم داشت، بتوانیم مطالبات را پیگیری و انجام دهیم و شاهد ارتقای دانشگاه فرهنگیان استان باشیم.

خدری اضافه کرد: در زمینه شاخص‌هایی که باعث ارتقای دانشگاه استان در سطح کشور شده و علی رغم تمام کمبودها، نواقص و بی بضاعتی هایی که وجود دارد و با دستان خالی توانسته اید در بحث آموزشی این ارتقا صورت گیرد و از این نظر دانشگاه جز دانشگاه های متوسط به بالا قرار دارد، از زحمات رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر تقدیر می کنم.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: می دانم که دانشگاه فرهنگیان ظرفیت بسیار خوبی برای استان بوشهر است و در بحث تعلیم و تربیت معلمان خیلی می تواند موثر باشد و نیازهای استان را در این حوزه برطرف کند.

خدری با اشاره به سخنان رئیس دانشگاه فرهنگیان استان در زمینه بازنشستگی تعداد زیادی از معلمان ادامه داد: بازنشستگی سالانه هزار نفر در استان یک تهدید برای حوزه آموزش و پرورش است و قطعا باید برای آن تدبیری اندیشیده شود تا بتوانیم در سال‌های آینده این نقیصه بزرگ را جبران کنیم.

وی تصریح کرد: جایگزین کردن این تعداد معلم که واقعا یک تهدید برای آموزش و پرورش استان بوشهر است قطعا نیاز به تلاش و تدبیر رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر دارد و افتخار می‌کنیم که در این زمینه کنار شما باشیم.

خدری خاطرنشان کرد: هر کجا که شما می دانید حضور، وجود و صحبت ما لازم هست و من هم علاقه دارم و هم وظیفه خود می دانم و هم شما نیز به ارتقا دانشگاه استان علاقه دارید، امیدوارم به زودی نشستی را در تهران داشته باشیم و نیازها و مطالبات دانشگاه را به قید فوریت پیگیری کنیم.

عضو هیات امنای دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر گفت: در استان نیز از آنجا که تعامل بسیار خوبی با استاندار داریم، این آمادگی وجود دارد که مطالبات دانشگاه را در حوزه های مختلف در حیطه استان پیگیری کنیم و کارهایی را که در مرکز باید انجام شود را هم خودم آمادگی دارم و هم با حضور رئیس دانشگاه فرهنگیان استان پیگیری کنیم تا شاهد ارتقا این دانشگاه که یکی از دانشگاه هایی موثر در حوزه آموزش استان است، شاهد باشیم.

در پایان این نشست رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امنای دانشگاه فرهنگیان استان با همراهی رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر و جمعی از مسئولان دانشگاه از بخش های مختلف پردیس بنت الهدی صدر بوشهر و همچنین بخش کوچک سانحه دیده در حادثه آتش سوزی طبقه اول بلوک یک این پردیس بازدید کردند و با حضور در بلوک ۲ خوابگاه این پردیس با دانشجومعلمان گفتگو داشتند و به آنها قول پیگیری مشکلات و کمبودهای پردیس را دادند.