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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۴۰

کارشناس مسئول پیش بینی هواشناسی اصفهان:

هوای اصفهان گرم تر می‌شود

هوای اصفهان گرم تر می‌شود

اصفهان - کارشناس مسئول پیش بینی هواشناسی استان اصفهان گفت: دمای هوای اصفهان بین یک تا دو درجه گرمتر می شود.

حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر جو ناپایداری طی سه روز آینده بر روی استان است.

وی بیان داشت: بر این اساس در اکثر مناطق استان گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می شود.

کارشناس مسئول هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: در مناطق غربی و جنوبی احتمال بارش پراکنده برف و باران وجود دارد و از اواخر وقت دوشنبه تا اوایل چهارشنبه سامانه بارشی در استان به ویژه در جنوب و غرب استان فعال خواهد بود. 

وی با اشاره به اینکه دمای هوا در اکثر مناطق استان یک تا دو درجه درجه افزایش خواهد داشت،‌ اضافه کرد: امروز هوای اصفهان قسمتی ابری گاهی با افزایش ابر و وزش باد و احتمال بارش پراکنده همراه است.

علی عسگریان با اشاره به اینکه فردا هوای اصفهان ابری، گاهی وزش باد و با بارش باران همراه است،‌ ادامه داد: طی مهرماه امسال اکثر مناطق استان بارش های نرمال خود را دریافت کردند گرچه این بارش ها از بارش های موثر بر سرچشمه های آبی استان نبوده است. لازم به ذکر است که میانگین بلندمدت بارش مهرماه در استان برابر با ۲.۲ میلیمتر است.

وی گفت: طی آبان ماه تا اواسط آذر ۱۳۹۷ شرایط فعالیت سامانه های جوی بر روی استان فراهم خواهد بود و از اواسط آذرماه تا دی کاهش بارش ها را انتظار داریم.

کد مطلب 4450598

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