قادر به افزایش درآمد موقوفات یزد تا ۱۰ برابر میزان فعلی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین زارع‌زاده پیش از ظهر امروز در نشستی خبری به مناسبت آغاز دهه وقف با اشاره به اینکه موقوفات می‌توانند بازویی توانمند برای دولت به منظور رفع مشکلات مردم در زمینه‌های مختلف درمانی، آموزشی و رفاهی باشد، اظهار داشت: معتقدیم مهمترین تشکیلاتی که می‌تواند در اداره امور جامعه گره‌گشای مردم باشد،‌اوقاف است به شرط اینکه وضعیت به نحوی شود که موقوفات به سطح درآمدی خوبی برسد.

وی با برشمردن برخی مشکلات در حوزه وقف و احیای موقوفات بیان کرد: ما قادر هستیم ظرف چند سال، درآمد موقوفات استان یزد را به ۱۰ برابر میزان فعلی برسانیم اما به این شرط که مسئولان دستگاه‌های مختلف حمایت‌های لازم را داشته باشند.

زارع‌زاده با بیان اینکه برخی زمین‌های وقفی بلااستفاده رها شده و درآمدی ندارند تا از محل آن به نیت واقف عمل شود،‌ افزود: یکی از موانع سرمایه‌گذاری روی موقوفات که در بسیاری از موارد سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد، هزینه‌های سنگین صدور مجوز از نهادهای مربوطه است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد یادآور شد: به عنوان نمونه برای یکی از زمین‌هایی که قرار است مجتمعی تجاری در آن احداث شود، برای صدور مجوز بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان از سوی یک دستگاه مطالبه شده که این امر سرمایه گذار را منصرف کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه گستردگی وقف در همه نقاط وجود دارد و تنوع کاربری از ویژگی‌های دیگر حوزه وقف است، افزود: در استان یزد در همه حوزه‌های آموزش، درمان، فرهنگی و .... موقوفه داریم اما لازم است ابتدا موقوفات را به درآمد برسانیم تا بتوانیم از محل آن در راستای رفع نیازهای جامعه استفاده کنیم.

زارع‌زاده همچنین با گرامیداشت دهه وقف که نخستین روز آن از فردا آغاز می‌شود، ادامه داد: همه باید به ترویج فرهنگ وقف کمک کنیم زیرا اگر این فرهنگ در جامعه جاری و ساری شود، عواید آن به همه افراد جامعه می‌رسد.

وی، نقش رسانه‌ها را در این زمینه بسیار مهم و اثرگذار دانست و تصریح کرد: به دنبال فرهنگ‌سازی صورت گرفته توسط رسانه‌ها، در طول یک سال گذشته هر روز شش وقف در استان یزد انجام شده ضمن اینکه چند وقف مشارکتی نیز در استان صورت گرفته است.