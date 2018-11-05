بازگشت سیدمهدی رحمتی به ترکیب اصلی/ جدال برای ۳ امتیاز در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌ های ماشین‌ سازی ‌تبریز و استقلال تهران از سری رقابت های هفته یازدهم لیگ برتر، بعداز ظهر امروز دوشنبه از ساعت۱۵ در استادیوم اختصاصی بنیان دیزل برگزار می ‌شود.

وینفرد شفر در غیاب روزبه چشمی، فرشید اسماعیلی و ووریا غفوری ۱۱ بازیکن تیمش را برای دیدار با ماشین ‌سازی مشخص کرد و قرار است امروز سید مهدی رحمتی، محمد دانشگر، آرمین سهرابیان، میلاد زکی پور، فرشاد محمدی مهر، فرشید باقری، علی کریمی، طارق همام، اللهیار صیادمنش، مهدی قائدی و مرتضی تبریزی از ابتدا در ترکیب تیم استقلال حضور داشته باشند.

جدال آبی پوشان تهران برای ۳ امتیاز در تبریز درحالی است که در هفته های اخیر این تیم نتایج خوبی نگرفته است.