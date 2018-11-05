تاکید مجدد اتحادیه و تروئیکای اروپا بر مخالفت با تحریمهای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا به همراه کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان با صدور بیانیه مشترکی مخالفت خود را با بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران اعلام کردند.

به نوشته رویترز، این بیانیه در اصل همان بیانیه روز جمعه است که این کشورها بار دیگر امروز دوشنبه آن را صادر کرده اند.

آلمان، انگلیس، فرانسه و اتحادیه اروپا پس از آنکه آمریکا روز جمعه دوم نوامبر (۱۱ آبان) از بازگشت تمامی تحریم‌های نفتی ایران و نقل و انتقالات مالی که قبلا لغو شده بود خبر داد، بلافاصله واکنش نشان دادند و بیانیه مشترک صادر کردند.

این بیانیه را فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، ژان ایو لودریان و جرمی هانت، وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا، امضا کرده‌اند. همچنین وزیران دارایی سه کشور یاده شده اروپایی این بیانیه را امضا کرده‌اند.

در این بیانیه از بازگشت مجدد تحریم‌های آمریکا به دلیل خروج آن از برجام عمیقا اظهار تاسف شده است. اروپایی‌ها در بیانیه خود آورده‌اند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا بحال در ۱۲ گزارش خود تایید کرده که ایران به تعهدات خود در توافق برجام پایبند بوده است.

در این بیانیه از ایران هم خواسته شده است که به همه تعهدات هسته‌ای خود در برجام پایبند بماند.

اروپایی‌ها در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کرده‌اند که هدف آنها حمایت و حفاظت از منافع اروپایی‌هایی است که در انطباق با قوانین اتحادیه اروپا و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد با ایران معاملات مشروع دارند.

در بخش دیگری از این بیانیه اروپاییان متعهد به حفظ و نگهداری کانال‌های مالی با ایران و تداوم صادرات نفت و گاز ایران شده‌اند. در بیانیه تصریح شده است که اتحادیه اروپا و کشورهای امضا کننده این بیانیه با چین و روسیه نیز به عنوان دیگر طرف‌های برجام همکاری خواهند کرد.