به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، روزنامه هاآرتص چاپ رژیم صهیونیستی در گزارشی به جزئیات توافق آتش بس میان رژیم صهیونیستی و گروه های مقاومت فلسطینی در نوار غزه پرداخت. در ابتدای این گزارش با اعلام اینکه راهپیمایی های بازگشت در نوار غزه باعث شد علیرغم تلاش های تل آویو، جنبش حماس به عنوان یک شریک در جامعه بین المللی شناخته شود، آمده است: «همچنین توافق آتش بسی را به مدت سه سال برای غزه به دنبال داشت.
روز جمعه گذشته هیاتی از مقامات اطلاعاتی مصر به ریاست یکی از ژنرال های ارشد ارتش این کشور به غزه سفر و از مناطق راهپیمایی بازگشت در مرز اراضی اشغالی فلسطین بازدید کرد. یک مقام مصری نیز برای ملاقات با مقامات تل آویو و نهایی کردن مفاد طرح پیشنهادی قاهره به تل آویو سفر کرد. بر همین اساس، توقف راهپیمایی های بازگشت در مناطق مرزی غزه، تسهیل محاصره این منطقه توسط رژیم صهیونیستی، افزایش محدوده ماهیگیری در ساحل غزه، بازگشایی گذرگاه رفح و صدور مجوز کار برای ۵ هزار کارگر فلسطینی در سرزمین های اشغالی را به همراه دارد.
بنا بر اعلام روزنامه هاآرتص، متن این توافق به شرح زیر است:
فلسطینیها باید نظم و آرامش در مناطق مرزی غزه را حفظ کنند و هرکسی که آن را نقض کند به سزای کار خود برسد.
توقف هر نوع شکل جدیدی از راهپیماییهای بازگشت تا پایان سال ۲۰۱۸ از جمله پایان تظاهراتهای دریایی به سمت منطقه «زیکیم».
مصر متعهد شده تا تلاش کند محاصره غزه تا توقف کامل راهپیماییها و تظاهرات، به میزان ۷۰ درصد رفع شود و محدوده ماهیگیری در ساحل غزه نیز تا ۱۴ مایل دریایی افزایش یابد.
رفع مشکل حقوق کارمندان و ادارات دولتی در نوار غزه با کمک قطر، مصر و تشکیلات خودگردان فلسطین
اسرائیل نیز اجازه خواهد داد ۵ هزار کارگر فلسطینی زیر ۴۰ سال برای اشتغال به فلسطین اشغالی وارد شوند
اجرای توافق تبادل زندانیان فلسطینی با صهیونیستهای مفقود در نوار غزه از طریق میانجیگری مصر
این توافق تحت نظارتهای بینالمللی از جمله روسیه و سازمان ملل تا حداقل سه سال اعتبار خواهد داشت.
گذرگاه رفح با مصر و همچنین گذرگاههای تجاری نوار غزه با فلسطین اشغالی بهصورت دائم باز خواهند ماند.
ارائه کمک مالی و حمایت از بازسازی نیروگاه برق غزه و دیگر پروژههای زیرساختی که حدود ۳۰ هزار شغل برای دارندگان مدارک دانشگاهی فراهم میکند.
این در حالی است که رسانههای رژیم صهیونیستی پیشتر به نقل از منابعی میگویند که تلآویو ضمن پذیرش طرح پیشنهادی مصر جهت برقراری آتشبس طولانی مدت با حماس، امتیازات بیشتری در مقایسه با قبل، به نوار غزه خواهند داد.
طی ماههای اخیر وضعیت نوار غزه به خاطر تداوم خشونت و حملات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان معترض در جریان تظاهرات بزرگ راهپیمایی بازگشت در مناطق مرزی و همچنین پدیده بادبادکها و بالنهای آتشزا تشدید و متشنج شده است.
در آخرین درگیری جدی بین غزه و رژیم صهیونیستی، بامداد ۱۸ مرداد گروههای مقاومت فلسطینی در واکنش به حملات هوایی شدید جنگندهها و توپخانههای رژیم صهیونیستی به این منطقه، بیش از ۲۰۰ موشک و خمپاره به سمت شهرکهای صهیونیستنشین در نزدیکی غزه شلیک کردند. در حملات صهیونیستها به غزه، سه نفر از جمله یک مادر و طفل خردسالش، به شهادت رسیده و ۱۱ نفر زخمی شدند.
راهپیمایی بازگشت از ۳۰ مارس ۲۰۱۸ (۱۰ فروردین ۱۳۹۷) در راستای تأکید بر حق بازگشت، اعتراض به محاصره غزه و نیز انتقال سفارت آمریکا به قدس، در مرز غزه با فلسطین اشغالی آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
گرچه تظاهراتکنندگان فلسطینی از ابتدای آغاز این تظاهرات بر ماهیت مسالمت آمیز آن تأکید کردند اما رژیم صهیونیستی برای متفرق کردن تظاهراتکنندگان از گلوله استفاده میکند و تا به امروز بیش از ۱۹۵ فلسطینی در این راهپیماییها به شهادت رسیدهاند و تعداد مجروحان بالای ۲۱ هزار نفر است. حماس اعلام کرده، راهپیماییهای بازگشت تا تحقق اهداف موردنظر ادامه پیدا خواهد کرد و دامنه زمانی ندارد.
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