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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۲۰:۴۸

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمدعنوان کرد:

رشد۲۳درصدی کمکهای مردمی به مراکز نیکوکاری در استان

رشد۲۳درصدی کمکهای مردمی به مراکز نیکوکاری در استان

یاسوج- مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال جاری کمکهای مردمی به مراکز نیکوکاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ۱۲ مرکز نیکوکاری در استان فعال هستند.

وی بیان داشت: این مراکز با جمع آوری ۸۸۳ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان در شش‌ماهه نخست سال جاری به نیازمندان کمک کردند.

محبی تصریح کرد: مراکز نیکوکاری در استان، با مشارکت مردم خدمات قابل‌توجهی به نیازمندان ارائه داده‌اند.

وی افزود: این مراکز با حمایت کمیته امداد و هیئت‌امنای مساجد و معتمدان محلی به‌صورت محله‌ای و با محوریت مساجد کار خود را آغاز کرده‌اند.

محبی هدف از ایجاد این مراکز را نهادینه‌ کردن فرهنگ نیکوکاری و کمک به نیازمندان عنوان کرد و گفت: خیران می توانند با مشارکت در فعالیتهای این مراکز به نیازمندان کمک کنند.

کد مطلب 4451197

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