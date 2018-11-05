رشد۲۳درصدی کمکهای مردمی به مراکز نیکوکاری در استان

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ۱۲ مرکز نیکوکاری در استان فعال هستند.
وی بیان داشت: این مراکز با جمع آوری ۸۸۳ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان در ششماهه نخست سال جاری به نیازمندان کمک کردند.
محبی تصریح کرد: مراکز نیکوکاری در استان، با مشارکت مردم خدمات قابلتوجهی به نیازمندان ارائه دادهاند.
وی افزود: این مراکز با حمایت کمیته امداد و هیئتامنای مساجد و معتمدان محلی بهصورت محلهای و با محوریت مساجد کار خود را آغاز کردهاند.
محبی هدف از ایجاد این مراکز را نهادینه کردن فرهنگ نیکوکاری و کمک به نیازمندان عنوان کرد و گفت: خیران می توانند با مشارکت در فعالیتهای این مراکز به نیازمندان کمک کنند.
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