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۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۸:۵۳

معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد خبر داد:

تمدید ساعت بازدید از نمایشگاه کتاب اصفهان در روزهای پایانی

تمدید ساعت بازدید از نمایشگاه کتاب اصفهان در روزهای پایانی

اصفهان - معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد گفت: ساعت بازدید نمایشگاه در روزهای پایانی تا ساعت ۲۱ الی ۲۲ شب تمدید خواهد شد.

اصغر مختاری در گفت و گو با خبرنگار مهر در ارتباط با بن های تخفیف دانشجویی در نمایشگاه اصفهان اظهار داشت: برخی غرفه ها این بن ها را  قبول نمی کنند و اعتراض هایی را نیز به همراه داشته است اما دیگر غرفه ها با تخفیف های ۲۰ و ۱۰ درصدی بن تخفیف دانشجویی را قبول می کنند و دانشجویان می توانند با در دست داشتن این بن ها از غرفه ها خرید داشته باشند.

وی در ارتباط با تنوع کم کتاب ها در سیزدهمین نمایشکاه کتاب ادامه داد: تا کنون ۹۶ هزار عنوان کتاب به نمایشگاه آمده است که سعی شده در همه موضوعات کتاب در نمایشگاه وجود داشته باشد.

معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد با بیان اینکه ۴۸۰ غرفه در نمایشگاه حاضر است، اظهار کرد:‌ به دلیل استقبال زیاد بازدید کننده ها ساعت بازدید را تا ساعت ۲۱ تمدید کردیم و پیش بینی می شود در این دو روز آخر برگزاری نمایشگاه ساعت بازدید را تا ساعت ۲۲ تمدید کنیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه یکی از گلایه های بازدید کننده ها از نمایشگاه کتاب تبلیغ مکرر یکسری از برندهای خاص به جای معرفی و فواید مطالعه کردن کتاب از بلندگوی نمایشگاه در زمان بازدید بیش از چند ساعت از نمایشگاه بود، اظهار کرد: به هر حال یکسری از تبلیغات نیاز و ضروری است.

کد مطلب 4451321

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