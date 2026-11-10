به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برداشت ۱۰ تن گردو از یک هکتار؛ دستاوردی قابل‌توجه در صنعت باغداری! این عدد را با دقت بخوانید و به ظرفیت شگفت‌انگیز آن فکر کنید. برداشت ۱۰ تن گردو از یک هکتار، نه رؤیایی دور از دسترس، بلکه نتیجه بهره‌گیری از ظرفیت ژنتیکی و عملکرد بالای ارقام اصلاح‌شده است. گردو ژنوتیپ رویال شاهکار اختصاصی رویال نهال؛ رقمی با ظرفیت تولید بالا که می‌تواند نگاه باغداران به آینده اقتصادی باغداری را متحول کند. زیرا آینده باغداری، با انتخاب هوشمندانه نهال آغاز می‌شود.

سال‌هاست که در ذهن باغداران ایرانی، گردو یعنی انتظار، یعنی سال هشتم و نهم و دهم، یعنی صبر کن، بالاخره بار می‌دهد، یعنی درختی که وقتی بزرگ شد، شاید آن‌قدر بزرگ شد که چیدن محصول سخت شود. این باور، در کوچه و بازار و زمین کشاورزی، نسل به نسل چرخیده. و کسی هم مقصر نیست، چون تا دیروز، واقعیت همین بود.

اما یک چیزی تغییر کرده، نه در آسمان، نه در باران بلکه در ژن نهال. نهال گردو ژنوتیپ رویال، همان نهالی که این روزها اسمش را زیاد می‌شنوید، معادله‌ای را به هم می‌زند که سال‌ها ثابت مانده بود، باردهی جانبی، دیرگلی، پایه کوتاه، بازدهی سریع ترکیبی که باعث می‌شود درختی که قرار بود سال هشتم و نهم تازه خودش را نشان بدهد، خیلی زودتر حرف بزند، و وقتی حرف می‌زند، عددش آن‌قدر بزرگ است که بعضی‌ها فکر می‌کنند اغراق است!

ما نمی خواهیم اینجا عددها را برایتان ردیف کنیم و بگوییم «باور کنید» میخواهیم خودتان بخوانید، حساب کنید، و بعد تصمیم بگیرید. چون این عدد، اگر واقعی باشد، فقط یک رکورد نیست. یک قرارداد است. قراردادی طلایی بین شما و زمینی که سال‌ها به اوج عملکردش نرسیده است.

در ادامه، از ژنی می‌گوییم که این عدد را ممکن کرده از تخصص و زحمتی که در رویال نهال باعث خلق این شاهکار رکوردشکن شده، از همراه و سود این سلطان باردهی و از جایی که این نهال باید از آن بیاید، چون نهالی که رکورد می‌زند، از هر جایی نمی‌آید پس همراه ما بمانید.

۱۰ تن گردو از یک هکتار؛ اغراق است یا واقعیت؟

بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، میانگین عملکرد باغ‌های گردو در ایران حدود ۱.۵ تا ۲.۵ تن در هکتار است، حتی در باغ‌های تجاری دنیا هم این عدد به‌طور معمول بین ۶ تا ۸ تن گزارش می‌شود. حالا این اعداد را بگذارید کنار عددی که این روزها درباره باغ‌ نهال گردو ژنوتیپ رویال می‌شنوید: ۱۰ تن در هکتار. فاصله، عجیب است؛ بعضی‌ها می‌گویند این میزان محصول فقط برای باغ‌های نمونه و با مدیریت خاص ممکن است. بعضی‌ها می‌گویند اصلاً اغراق است و در زمین واقعی نمی‌شود!

حقیقت کجاست؟ حقیقت این است که رسیدن به ۱۰ تن، قانون کلی نیست، یک باغ معمولی با نهال بذری و مدیریت سنتی، نهایت ۲ تا ۳ تن را هم به سختی می‌دهد. اما در چند سال اخیر، باغ‌هایی در ایران ظاهر شده‌اند که عددشان با میانگین ملی فاصله زیادی دارد، این فاصله، تصادفی نیست، نتیجه یک تغییر و تحول اساسی در تولید نهال گردو توسط یک نهالستان حرفه ای و تخصصی است.

پس سوال درست این نیست که ۱۰ تن واقعی است یا نه؟ سوال اینجاست چه چیزی باعث می‌شود یک باغ از ۲ تن به ۱۰ تن برسد؟ در بخش بعدی، به همان نقطه‌ای می‌رویم که این فاصله را ایجاد می‌کند.

ژنتیک، راز باردهی سنگین نهال گردو ژنوتیپ رویال

این ژن از کجا آمده؟ یک روز، یک تیم حرفه‌ای در نهالستان رویال نهال نشستند و یک سوال پرسیدند: چرا گردو باید ۸ سال منتظر بماند؟ چرا باید ۲ تن باشد؟ چرا باید از نهال گردو از سرمازدگی بترسد؟ سال‌ها کار کردند، تحقیق و انتخاب و در نهایت اصلاح کردند، نتیجه شد نهال گردو ژنوتیپ رویال رکوردشکن در باردهی.

ژنوتیپی که با هیچ نهال گردوی دیگری قابل مقایسه نیست! باردهی جانبی دارد: یعنی میوه فقط سر شاخه رشد نمی‌کند، روی شاخه‌های کناری هم می‌آید و همین یک ویژگی، تناژ باردهی را چند برابر می‌کند، دیرگل است و سرمای بهاره به خطری برای شکوفه‌های ان ندارد ، پایه کوتاه است و تعداد کاشت بیشتر و برداشت آسان، هرس راحت شده، و از سال اول بار می‌دهد و هزینه نگهداری آن کمتر شد چون بلوغ آن زودتر است این همان اصلاح نژاد و سال زحمتی است که در یک نهال جمع شده و رویال نهال با عرضه آن سطح کشت و کیفیت باغات گردو رو متحول کرده است .با خرید نهال گردو ژنوتیپ رویال همه‌ی این شگفتی ها را یکجا خواهید دید؛

باردهی جانبی و خوشه‌ای: گردوهای ۲ تا ۵ تایی روی شاخه‌های کناری، نه فقط انتهایی

دیرگل و مقاوم به سرمای بهاره: تا ۲۰ روز دیرتر از ارقام معمولی گل می‌دهد

باردهی رکورددار: برداشت ۱۰ تن محصول از سال چهارم در هر هکتار

پایه کوتاه: ارتفاع نهایی حدود ۴.۵ متر، برداشت و هرس آسان، تراکم کاشت بیشتر

خودگرده‌افشان: نیازی به رقم گرده‌زا ندارد در نتیجه محصولات یکدست و همگون است‌

پوست کاغذی و مغز روشن: مغز بالای ۷۵ درصد پرچرب و خوش طعم صادراتی، فرآوری آسان

باردهی از سال اول: اقتصادی شدن باغ از سال چهارم تا پنجم

مقاوم به سرما و آفات: تحمل دمای منفی ۲۵ درجه و ارتفاع تا ۳۰۰۰ متر

تولید اختصاصی رویال نهال: با شناسنامه، گواهی بهداشت و نظارت جهاد کشاورزی

محاسبه درآمد تقریبی و شگفت‌انگیز یک هکتار از این باغ

همیشه بحث درآمد و سود و پول شیرین است خصوصا در باغداری پرزحمت، بیایید حساب کنیم با اعداد واقعی با قیمت تقریبی امروز با کاشت نهال گردو ژنوتیپ چه سود چشمگیری عاید باغدار خواهد شد؟

فاصله کاشت استاندارد نهال گردو، ۷ در ۷ متر است، یعنی در هر هکتار حدود ۲۰۰ اصله کاشته می‌شود. در این تراکم، هر درخت در اوج باردهی به‌طور میانگین حدود ۴۲ کیلوگرم محصول می‌دهد،، یعنی ۱۰ تن گردو از یک هکتار!!! همین عددی که اول مقاله گفتیم. اما این سقف نیست.

اگر فاصله کاشت را متراکم‌تر کنید چون این نهال پایه کوتاه با تاج کنترل شده است و ۶ در ۶ متر بکارید یعنی ۲۷۷ اصله در هکتار، مدیریت تغذیه و آبیاری را دقیق‌تر بچینید، برداشت به ۱۲ تن هم می‌رسد. با همان ژن، با همان زمین، فقط با تراکم بیشتر و برنامه‌ی همراهی درست برداشت انفجاری خواهید داشت.

حالا قیمت گردوی با پوست در بازار امروز ایران، به‌طور میانگین ۹۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم درجه یک فروش می‌رود. ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان. از یک هکتار در یک سال؛ حتی اگر هزینه‌های آب، کود، کارگر، هرس و سم را دو تا سه میلیارد حساب کنیم، سود خالص بالای هشت میلیارد تومان روی دستتان می‌ماند.

البته این عدد برای باغی است ک نهال آن ژنوتیپ رویال اصل باشد. نهالی که از هر جایی آمده باشد، این درآمد را برایتان به یک رویا تبدیل می‌کند....

نهالی که رکورد می‌زند، از هر جایی نمی‌آید

نهال گردو ژنوتیپ رویال را هر جایی پیدا نمی‌کنید، نه در بازار، نه در نهالستان‌های معمولی، نه در آگهی‌های اینترنتی.... این ژنوتیپ، حاصل سال‌ها کار تیم رویال نهال است. انتخاب، اصلاح، آزمایش، تکرار، نتیجه‌اش نهالی است که رکورد ۱۰ تن را از یک هکتار ممکن کرده است. چون تولید خودشان است، فقط در یک جا پیدا می‌شود: نهالستان رویال نهال.

این یعنی چه؟ یعنی وقتی از رویال نهال می‌خرید، نهال بی کیفیت نیست، کپی نیست، نهالی نیست که کسی از جایی گرفته و به اسم ژنوتیپ رویال بفروشد، نهال، اصل است، شناسنامه و گواهی بهداشت دارد، نظارت جهاد کشاورزی پشتش است و قیمتش شفاف است بدون واسطه، بدون دلال و قیمت دست به دست شده...

حالا فکر کنید نیاز نیست سال‌ها صبر کنید تا گردو بار بدهد، سال‌ها آب دهید، کود دهید، هرس کنید. حالا یک نهال هست که همان سال اول جواب می‌دهد، سال چهارم اقتصادی می‌شود و سال‌های بعد رکورد می‌زند.

رویال نهال همان جایی است که می‌توانید خرید نهال گردو ژنوتیپ رویال را با اصالت و ضمانت انجام دهید. با قیمت شفاف، با اصالت تضمین‌شده، با پشتیبانی واقعی. نهالی که رکورد می‌زند، از هر جایی نمی‌آید. از یک جا می‌آید: رویال نهال. همین حالا تماس بگیرید و اولین قدم موفقیت را بردارید.

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