کشف ۱۲ دستگاه دوچرخه سرقتی در همدان

سرهنگ رضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت دوچرخه های گرانقیمت از داخل پارکینگ مجتمع های مسکونی در مناطقی از شهر همدان موضوع به صورت ویژه در دستورکار ماموران پلیس آگاهی استان همدان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام شگردهای پلیسی و تحقیقات صورت گرفته، پس از بازبینی اماکن و محل های وقوع سرقت، تصویری از یک سارق حرفه ای به دست آمد.

سرهنگ زارعی ادامه داد: متهم در یک عملیات پلیسی دستگیر و پس از انتقال به پلیس آگاهی در بازجویی های فنی به سرقت ۱۲ دستگاه دوچرخه از داخل پارکینگ مجتمع های مسکونی اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان با اشاره به اینکه با راهنمایی سارق ۲ نفر خریدار اموال مسروقه نیز دستگیر شدند، گفت: هر ۳ متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.