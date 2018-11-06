به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در بازدید از جاده روستای بنه‌گز به چاه‌پیر شهرستان تنگستان اظهار داشت: همه مسئولان باید از فرصت خدمت به مردم بهترین استفاده را ببرند و برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند.

وی تصریح کرد: برخی از روستاهای استان بوشهر در زمینه راه‌ها با مشکلاتی روبرو هستند و عبور و مرور در مسیرهای روستایی با مشکلاتی روبرو است که باید برای رفع این مشکلات اقدامات لازم انجام شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر ادامه داد: مردم روستاها به علت وجود مشکلاتی در جاده روستای بنه‌گز به چاه پیر شهرستان تنگستان خواستار رفع مشکل هستند که امیدواریم شاهد تسریع در بهبود وضعیت آن باشیم.

آیت الله صفایی بوشهری همچنین به درخواست مردم روستای درودگاه شهرستان دشتستان از طرح جاده جدید دسترسی و پل قدیمی ورودی روستای درودگاه بازدید و ضمن بررسی آنها، از نزدیک در جریان مشکلات این روستا قرار گرفتند.

در بازدید از راه‌های روستاهایی شهرستان تنگستان معاون عمرانی استانداری بوشهر، مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر و جمعی از اهالی این روستاها نیز حضور داشتند.

در بازدید از روستای درودگاه که در هوای بارانی صورت گرفت، آیت الله عاملی نماینده ولی فقیه در استان اردبیل نیز وی را همراهی کرد.