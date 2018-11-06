به گزارش خبرنگار مهر، روح الله شاهنظری ظهر سه شنبه در نشست خبری نودمین سالگرد شهید بهشتی با بیان اینکه دانشگاه نهاد خلاق علم و فرهنگ و هنر جامعه است، اظهار کرد: دانشگاه باید در رشد و بالندگی جامعه گام بردارد و رسالت تحویل سرمایه به جامعه را بر عهده دارد.

وی با اشاره به اینکه اندیشه ها در تاریخ جاودانه خواهند ماند، ادامه داد: هرچه اندیشه ها بزرگتر باشد در تاریخ ماندگارتر است و اندیشه تجردی، مرگ ناپذیر است.

معاون فرهنگی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه احیای اندیشه های شهید بهشتی نیاز امروز جامعه است که با برگزاری گفتمان این اندیشه ها را زنده نگه خواهیم داشت، افزود: شهید بهشتی شخصیتی کم نظیر و بی نظیر بود که اطلاعات به روزی داشت و احیای این اندیشه ها نیاز جامعه امروز است.

وی با اشاره به ویژه برنامه شهید بهشتی تحت عنوان من بهشتی ام و با هدف احیای گفت و گو برنامه هایی را در دانشگاه اصفهان خواهیم داشت، اضافه کرد: شهید بهشتی در مسیر علمی، مدیریتی و از لحاظ ادب ویژگی های خاصی داشت که می توان از آنها بهره برد.