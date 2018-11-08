ساماندهی رودخانه های پایتخت/ احداث پل سبز زندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج معزی که در هفتادمین نشست کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران سخن می گفت، با بیان آنکه مطالعه پیوست های اجتماعی پروژه احداث پل سبز زندگی باید ضمن معرفی پروژه در قالب گردهمایی های محلی تا سطح نظرسنجی از ذینفعان پروژه گسترش یابد، افزود: پل کوی نصر(گیشا) شاخصی برای تعریف و ارائه نشانی این محدوده از پایتخت است و از این رو به نظر می رسد حفظ آن به لحاظ جنبه های اجتماعی برای شهروندان حایز اهمیت باشد؛ ضمن آنکه بهره برداری از زیرگذر کوی نصر بدون نگهداشت پل موجود نیز مستلزم احداث ۴ دستگاه پل عابر پیاده در این تقاطع پر رفت و آمد خواهد بود.

در این نشست، گزارشی از آخرین وضعیت پروژه های معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران شامل طرح های به ثمر نشسته در سال جاری، طرح های در حال اجرا و پیش بینی زمان بهره برداری از این طرح ها ارائه شد. به این ترتیب در حالی که شهروندان تهرانی طی هفته آتی شاهد بهره برداری از ۴ پروژه عمرانی شامل پروژه های احداث زیرگذر جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام(ره)، پل دوربرگردان غرب به غرب بزرگراه امام رضا(ع)، ایمن سازی پایه های پل تقاطع بزرگراه شهید خرازی با رودخانه وردآورد و مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل تقاطع بزرگراه شهید چمران با بلوار مدیریت خواهند بود، گزارش روند پیشرفت پروژه هایی از قبیل تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک، زیرگذر کوی نصر، تونل- زیرگذر امتداد خیابان استاد معین، بزرگراه شهید بروجردی، به سمع و نظر اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران رسید.

همچنین درباره طرح های نگهداشت روکش آسفالت معابر بزرگراهی بحث و تبادل نظر شد و ضمن تاکید بر ضرورت پیشگیری از اجرای عملیات تراش و روکش کلی آسفالت، آخرین وضعیت پروژه بهسازی مسیرهای کندروی بزرگراه آزادگان مورد بررسی قرار گرفت.

پروژه های احداث مجموعه فرهنگی- تجاری برج طغرل، پایانه جدید شرق، ساختمان خانه شهر و مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل های سواره رو، از دیگر طرح هایی بود که در جریان هفتادمین نشست کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا، زیر ذره بین نمایندگان پارلمان شهری قرار گرفت.

معرفی اجمالی طرح احیا و ساماندهی رودخانه های شهر تهران و ارائه برخی از دستاوردهای این طرح که در سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران مورد مطالعه و تدوین قرار گرفته است، از دیگر موارد مطرح شده در نشست بود که طی آن "سعید احمری" مدیر گروه آبهای سطحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، ضمن ارائه تاریخچه ای از نحوه مواجهه بشر با رودخانه های شهری، به تشریح ویژگی های رویکرد نوین تعامل با این مواهب طبیعی و همچنین اهداف اصلی طرح احیا و ساماندهی رودخانه های شهر تهران پرداخت.