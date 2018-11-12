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۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۰۴

مدیرکل اوقاف و امور خیریه ایلام:

۳۰ وقف جدید در استان ایلام ثبت شد

۳۰ وقف جدید در استان ایلام ثبت شد

ایلام -مدیرکل اوقاف و امور خیریه ایلام گفت: امسال ۳۰ وقف جدید در استان ایلام ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی عزیزی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از واقفات ایلام که با حضور امام جمعه ایلام و معاون استاندار برگزار شد، اظهار کرد: ۳۰ وقف جدید امسال در استان ثبت شده که از این تعداد ۲۲ مورد انتفاعی همچون جمله مسجد و حسینیه و ۸ مورد منفعتی شامل منزل و زمین است.

وی با اشاره به برنامه های هفته وقف در استان برپایی ایستگاه‌های همه واقف باشیم، برگزاری خیمه‌های معرفت در بقاع متبرکه ، اجرای جلسات تخصصی وقف با اقشار مختلف مردم از برنامه های این هفته برشمرد.

وی اضافه کرد: در ایام اربعین ۹۷ روزانه ۲۰ هزار پرس غذا در مرز مهران برای زوار اربعین حسینی تهیه‌ شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه ایلام گفت: همچنین طی این مدت با مشارکت ۶ استان کشور موکبی به‌ صورت مجتمع در مهران راه‌اندازی شد.

عزیزی گفت: تنها از یک محل موقفه نزدیک ۳۰۰ میلیون تومان ۱۷ تن برنج و ۴ تن گوشت برای تهیه غذا زوار اربعین حسینی هزینه شده است.

کد مطلب 4456400

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