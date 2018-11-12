۳۰ وقف جدید در استان ایلام ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی عزیزی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از واقفات ایلام که با حضور امام جمعه ایلام و معاون استاندار برگزار شد، اظهار کرد: ۳۰ وقف جدید امسال در استان ثبت شده که از این تعداد ۲۲ مورد انتفاعی همچون جمله مسجد و حسینیه و ۸ مورد منفعتی شامل منزل و زمین است.

وی با اشاره به برنامه های هفته وقف در استان برپایی ایستگاه‌های همه واقف باشیم، برگزاری خیمه‌های معرفت در بقاع متبرکه ، اجرای جلسات تخصصی وقف با اقشار مختلف مردم از برنامه های این هفته برشمرد.

وی اضافه کرد: در ایام اربعین ۹۷ روزانه ۲۰ هزار پرس غذا در مرز مهران برای زوار اربعین حسینی تهیه‌ شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه ایلام گفت: همچنین طی این مدت با مشارکت ۶ استان کشور موکبی به‌ صورت مجتمع در مهران راه‌اندازی شد.

عزیزی گفت: تنها از یک محل موقفه نزدیک ۳۰۰ میلیون تومان ۱۷ تن برنج و ۴ تن گوشت برای تهیه غذا زوار اربعین حسینی هزینه شده است.