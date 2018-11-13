۱۵۰ کتاب حوزه دفاع مقدس در مازندران چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالله ملکی در دیدار با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران به بیان برنامه و هدف تألیف دانشنامه دفاع مقدس استان مازندران پرداخت و اظهار داشت: ثبت تعداد هزار مدخل با محوریت شهدا و اشخاص، فرهنگ، هنری و اجتماعی و جغرافیا و نظامی در دستور کار این اداره کل قرار گرفت.

وی از تعیین کارگروه‌های متعدد برای دانشنامه خبر داد و افزود: همچنین در این راستا از اندیشمندان، دانشگاهان و مبارزان و انقلابیون در نگارش این دانشنامه دعوت به عمل آمد.

ملکی با بیان اینکه طی ۴ سال گذشته تعداد ۱۵۰ عنوان کتاب در اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران منتشر شد، از انتشار ۴۰ عنوان کتاب به زودی توسط این داره کل خبر داد و اظهار کرد: همچنین تعدادی از کتاب‌ها در ایّام ۲۲ بهمن امسال رونمایی می‌شود.

مدیر کل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران با عنوان اینکه پروژه داشنامه دفاع مقدس مازندران از اولویت‌های پژوهشی این اداره است، از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان جهت همکاری با این دانشنامه دعوت به عمل آورد.

حسین منصوریان سرخ‌گریه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران نیز در سخنانی پیرامون رشادت‌های پاسداران و بسیجیان در دفاع مقدس پرداخت و ضمن اعلام حمایت و همکاری در تدوین دانشنامه بر ضرورت نگارش این دانشنامه در استان تأکید کرد.