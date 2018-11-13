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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۸:۴۱

با بدرقه مسئولان کشوری و استانی؛

دبیرکل سازمان جهانی گردشگری همدان را ترک کرد

دبیرکل سازمان جهانی گردشگری همدان را ترک کرد

همدان - دبیرکل سازمان جهانی گردشگری که برای شرکت در چهلمین اجلاس جهانی گردشگری به همدان سفر کرده بود پس از شرکت در برنامه های اولین روز این اجلاس همدان را به مقصد تهران ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، زوراب پولولیکاشویلی که روز دوشنبه برای شرکت در اجلاس جهانی گردشگری در ایران به همدان سفر کرده بود شامگاه دوشنبه همدان را ترک کرد.

در برنامه ای که به منظور بدرقه دبیرکل سازمان جهانی گردشگری برگزار شد، علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهور، محمدناصر نیکبخت استاندار همدان و محمدرضا یاری عضو هیئت رئیسه سازمان جهانی گردشگری و جمعی از مدیران حاضر بودند.

در این مراسم به رسم یادبود هدایایی از طرف محمدناصر نیکبخت به زوراب پولولیکاشویلی اهدا شد.

زوراب پولولیکاشویلی نیز در این مراسم از زحمات برگزار کنندگان اجلاس قدردانی کرد و گفت: همدان با بهره مندی از زیبایی های متعدد مستعد جذب گردشگر داخلی و خارجی است.

کد مطلب 4456850

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