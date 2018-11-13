دبیرکل سازمان جهانی گردشگری همدان را ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، زوراب پولولیکاشویلی که روز دوشنبه برای شرکت در اجلاس جهانی گردشگری در ایران به همدان سفر کرده بود شامگاه دوشنبه همدان را ترک کرد.

در برنامه ای که به منظور بدرقه دبیرکل سازمان جهانی گردشگری برگزار شد، علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهور، محمدناصر نیکبخت استاندار همدان و محمدرضا یاری عضو هیئت رئیسه سازمان جهانی گردشگری و جمعی از مدیران حاضر بودند.

در این مراسم به رسم یادبود هدایایی از طرف محمدناصر نیکبخت به زوراب پولولیکاشویلی اهدا شد.

زوراب پولولیکاشویلی نیز در این مراسم از زحمات برگزار کنندگان اجلاس قدردانی کرد و گفت: همدان با بهره مندی از زیبایی های متعدد مستعد جذب گردشگر داخلی و خارجی است.