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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۹:۵۳

در مراسم تکریم و تودیع؛

وزیر بهداشت از چهره مهم کنکوری تقدیر کرد

وزیر بهداشت از چهره مهم کنکوری تقدیر کرد

وزیر بهداشت از خدمات دکتر محمدحسین پورکاظمی سرپرست سابق مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه جلسه شورای معاونین وزارت بهداشت، با بیان اینکه چندین چهره نوستالژیک و ماندگار در حوزه سنجش کشور وجود دارند، افزود: دکتر پورکاظمی و دکتر توکلی چهره های ماندگاری برای دانشجویان سالهای گذشته هستند و این دو نفر در ذهن و یاد دانشجویان دوران گذشته مانده است.

وزیر بهداشت از دکتر پورکاظمی به عنوان یکی از پایه گذاران سازمان سنجش کشور به ویژه در بخش فنی یاد کرد و گفت: دکتر پورکاظمی، دکتر حسین رحیمی و دکتر توکلی سابقه طولانی در سنجش کشور دارند که در این جلسه از خدمات دکتر پورکاطمی تقدیر می شود. 

وی گفت: البته اطمینان دارم که دکتر پورکاظمی مشاوره هایی در خصوص قضاوت بهتر در آزمونها، افزایش دقت و جلوگیری از ضایع شدن حقوق داوطلبان به ما خواهد داد.

در این جلسه دکتر محمدحسین پورکاظمی سرپرست سابق مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور به ارائه گزارشی از فعالیت های خود در طول دوران تصدی این مسئولیت پرداخت و استقرار مرکز سنجش آموزش پزشکی در فضایی مناسب، ایجاد چاپخانه سنجش، تغییر در روش نمره سازی آزمون و تشکیل مرکز آزمون سازی به عنوان مهمترین اقدامات خود در این مدت یاد کرد.

کد مطلب 4456962

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