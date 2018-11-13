یک مرد ژاپنی با هولوگرام ازدواج کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، یک مرد ژاپنی با هولوگرام واقعیت مجازی خود در مراسمی در توکیو ازدواج کرد.

آکیهیو کوندو ۳۵ ساله ۲ میلیون ین صرف مراسم ازدواج با یک هولوگرام به نام هاتسون میکو، هولوگرام کارتونی کرد. در این مراسم حدود ۴۰ نفر حاضر شدند تا شاهد ازدواج او با میکو باشند.

این هولوگرام در حقیقت یک دستگاه رومیزی است و کوندو آن را به قیمت ۲۸۰۰ دلار خریده است.

این هولوگرام صبح ها کوندو را از خواب بیدار می کند تا در محل کار خود حاضر شود. کوندو عصرها پس از اتمام کار با موبایل با همسر هولوگرافی اش تماس می گیرد تا چراغ های خانه را روشن کند.