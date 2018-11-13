به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی خراسانی با اعلام این خبر گفت: مراسم بزرگداشت دائره المعارف قرآن کریم، با حضور آیت الله اعرافی مدیر حوزههای علمیه و حجت الاسلام حسن طارمی راد مدیر علمی دانشنامه جهان اسلام برگزار خواهد شد.
مدیر گروه دایرةالمعارف قرآنگفت: این اثر از سال ۱۳۷۶ در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن آغاز شده و حدود ۱۰۰ نفر از پژوهشگران در تدوین این دایرةالمعارف نقش دارند، مقالات دایرةالمعارف در بخشهای مختلف علمی، فلسفه کلام و عرفان، فقه و حقوق، اعلام قرآن، ادیان، علوم قرآنی، اخلاق، مفاهیم و معارف قرآن آماده و تدوین میشوند.
مدیر گروه دایرةالمعارف قرآن با اشاره به ویژگیهای این مجموعه عنوان کرد: نثر مقالات از نثر معیار برخوردار بوده و در تدوین آن از منابع دست اول استفاده شده و مقالات دارای جامعیت موضوعی هستند و مخاطبان قرآنی را با سرعت به موضوع مورد نظر میرسانند و این قابلیت دایرةالمعارف است که دارای سرعت دستیابی به اطلاعات است و علاقهمندان به مطالعات قرآنی و دانشجویانی که در صدد تالیف پایاننامه هستند، میتوانند از این اثر استفاده کنند، به ویژه در پایان هر مقاله مجموعه کتابشناسی منابعی که از آن استفاده شده، ارائه گردیده و علاقهمندان میتوانند به آنها مراجعه کنند.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه همه مقالات صبغه قرآنی دارند، اما با نگاه تخصصی، مقالات تدوین و ارائه میشوند و در مجموع ۲۲۵۰ موضوع و مقاله در این دایرةالمعارف تدوین خواهد شد افزون بر این، حدود ۷۵۰ مدخل آن ارجاعی است و در مجموع این دائره المعارف مشتمل بر ۳ هزار مدخل است و براساس زبان فارسی و الفبای فارسی از حرف «آ» شروع میشود.
حجت الاسلام خراسانی در ادامه بیان کرد: دایرةالمعارف قرآن برای نخستین بار در دنیا با این ویژگی و گستردگی انجام میشود و باید به زبانهای مختلف چاپ و این یادگار به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت شود و در این راستا با نهادها و سازمانهایی که فعالیتهای بینالمللی دارند، رایزنی میکنیم تا به یک جمعبندی برسیم و بحث ترجمه را جدیتر انجام دهیم.
این مراسم همزمان با هفته وحدت و در روز ۳۰ آبان ۱۳۹۷ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در تالار شیخ طوسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی واقع در ابتدای خیابان معلم برگزار میشود.
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