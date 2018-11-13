ثبت نام بیش از ۳هزار نفر در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، باتوجه به اهمیت و جایگاه اعضای هیات علمی در پیشرفت و ارتقا مراکز دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی در تلاش است در قالب فراخوان سال ۹۷ بیش از هزار عضو هیات علمی از میان افراد نخبه و مستعد برای مراکز آموزشی و پژوهشی خود جذب کند.

بر اساس اعلام معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در قالب این فراخوان که از مهرماه آغاز شده و ثبت نام آن تا پایان آبان ماه ۱ادامه دارد، تاکنون بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ نفر در رشته­ های مختلف ثبت ­نام کرده اند که از این تعداد ۶۲۰ درخواست در رشته های پزشکی و ۲ هزار و ۶۳۰ درخواست دیگر در رشته­ های غیرپزشکی بوده است.

بر اساس درخواست واحدهای دانشگاهی، اخیرا تعداد ۴۴ رشته جدید (۳۲ رشته پزشکی و ۱۲ رشته غیر پزشکی) به ۷۳۸ اعلام نیاز فراخوان افزوده شده و تمامی متقاضیان می­ توانند مجددا با مراجعه به سامانه https://Sajed.iau.ir از وضعیت رشته های مورد نیاز اطلاع پیدا کنند.

باتوجه به مهلت محدود باقی مانده متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه به آدرس https://Sajed.iau.ir نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک و مستندات مربوط اقدام کنند.

بعد از پایان مهلت ثبت­ نام امکان ویرایش ثبت نام متقاضیان فراهم خواهد شد.