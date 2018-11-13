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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۵۸

ثبت نام تا ۳۰ آبان ماه ادامه دارد؛

ثبت نام بیش از ۳هزار نفر در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد

ثبت نام بیش از ۳هزار نفر در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد

براساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه آزاد تاکنون بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ نفر در فراخوان جذب هیات علمی این دانشگاه ثبت نام کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، باتوجه به اهمیت و جایگاه اعضای هیات علمی در پیشرفت و ارتقا مراکز دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی در تلاش است در قالب فراخوان سال ۹۷ بیش از هزار عضو هیات علمی از میان افراد نخبه و مستعد برای مراکز آموزشی و پژوهشی خود جذب کند.

بر اساس اعلام معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در قالب این فراخوان که از مهرماه آغاز شده و ثبت نام آن تا پایان آبان ماه ۱ادامه دارد، تاکنون بیش از  ۳ هزار و ۲۰۰ نفر در رشته­ های مختلف ثبت ­نام کرده اند که از این تعداد ۶۲۰ درخواست در رشته های پزشکی و ۲ هزار و ۶۳۰ درخواست دیگر در رشته­ های غیرپزشکی بوده است.

بر اساس درخواست واحدهای دانشگاهی، اخیرا تعداد ۴۴ رشته جدید (۳۲ رشته پزشکی و ۱۲ رشته غیر پزشکی) به ۷۳۸ اعلام نیاز فراخوان افزوده شده و تمامی متقاضیان می­ توانند مجددا با مراجعه به سامانه https://Sajed.iau.ir از وضعیت رشته های مورد نیاز اطلاع پیدا کنند.

باتوجه به مهلت محدود باقی مانده متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه به آدرس https://Sajed.iau.ir نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک و مستندات مربوط اقدام کنند.

بعد از پایان مهلت ثبت­ نام امکان ویرایش ثبت نام متقاضیان فراهم خواهد شد.

کد مطلب 4457080

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