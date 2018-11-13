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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۰۷

رئیس اتحادیه مرغداران استان ایلام:

قیمت مرغ در استان ایلام کاهش می یابد

قیمت مرغ در استان ایلام کاهش می یابد

ایلام- رئیس اتحادیه مرغداران استان ایلام گفت: با آغاز فعالیت مجدد کشتارگاه مرغ مانشت قیمت مرغ در استان کاهش می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله سجادی فر با اشاره به فعالیت مجدد کشتار گاه مرغ مانشت ایلام پس از ده ماه وقفه افزود: تغییر مدیریت و بوروکراسی اداری علت اصلی طولانی شدن راه اندازی کشتار گاه مرغ مانشت ایلام بود.

وی یادآور شد: با نصب دستگاه های جدید و تکمیل چرخه کشتار، ظرفیت کشتار در این واحد صنعتی بین ۶۰ تا ۷۰ تن در شبانه روز است.

رئیس اتحادیه مرغداران استان اعتبار هزینه شده برای تکمیل و راه اندازی کشتار گاه مرغ مانشت را هفتاد میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: ۸۰ نفر به طور مستقیم در بخش مختلف این واحد صنعتی اشتغال دارند.

کد مطلب 4457099

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