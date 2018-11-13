پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه های آبخیزداری خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصرآبادی صبح سه شنبه در دیدار با مجمع نمایندگان استان اظهار کرد: استان خراسان جنوبی دومین استان بیابانی در کشور و جز پنج استان درگیر با ریزگردها است.

وی با بیان اینکه در حوزه آبخیزداری ۱۹ سال خشکسالی در استان داشته ایم که آسیب هاب جدی به استان وارد کرده است، افزود: سالانه ۷۰۰ میلیون متر مکعب روان آب در سطح استان داریم لذا یکی از بهترین راهکارهای مدیریت خشکسالی در استان اجرای طرح های آبخیزداری است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تا کنون بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در پروژه های آبخیزداری داشته ایم، گفت: استان خراسان جنوبی طی سال گذشته در بخش معدن رتبه اول را در صدور پروانه بهره برداری و رتبه دوم در حوزه اکتشاف را داشته است.

وی با بیان اینکه یکی از اصلی ترین تقاضای اداره کل منابع طبیعی از مجمع نمایندگان احیای کمیسیون واحده است که می تواند در پاسخ گویی به مشکلات بسیار موثر باشد، عنوان کرد: توسعه گیاهان دارویی، اصلاح و بروز رسانی برخی قوانین و توجه به بخش بیابان که طی سال های گذشته مغفول مانده از دیگر درخواست های منابع طبیعی از مجمع نمایندگان است.

جانشین معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت اقتصادی بخش کشاورزی در سطح استان، اظهار کرد: در حال حاضر نرخ بیکاری در سطح استان ۱۱.۵ و نرخ شهرنشینی ۵۹ درصد است.

مهدی فرجامی فرد با بیان اینکه سهم اشتغال استان در بخش کشاورزی ۳۰.۹ درصد، در بخش صنعت ۲۸.۱ و در بخش خدمات ۴۰.۹ درصد است، افزود: سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی نسبت به کل بخش های اقتصادی در استان حدود ۲۹ درصد است.

وی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی رتبه نخست کشوری در تولید زرشک و عناب و رتبه دوم کشوری در تولید زعفران دارد، گفت: سالانه حدود ۵۴ تن زعفران در استان تولید و چهار کارخانه در استان فرآوری این محصول را انجام می دهند.

جانشین معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: استان خراسان جنوبی همچنین رتبه سوم کشوری در تولید گیاهان دارویی با ۸۰۰ نوع گیاه و تولید سالانه بیش از دو هزار و ۶۴۰ تن است.

فرجامی فرد با بیان اینکه شش هزار و ۲۵۲ رشته قنات در سطح استان وجود دارد، عنوان کرد: سالانه حدود یک هزار و سه میلیون متر مکعب آب از قنوات برداشت می شود که سهم بخش کشاورزی از این خصوص ۸۹ درصد از سهم کل آب استان است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک میلیارد و ۶۹۶ میلیون و ۱۳۹ هزار راس دام سبک و سنگین در استان وجود دارد، افزود: از این تعداد بیش از ۶۹ میلیون راس سنگین و بیش از یک میلیارد راس دام سبک هستند.