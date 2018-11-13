به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ساختار حمایتی همگرا بنیاد ملی بازیهای رایانهای امروز صبح ۲۲مهرماه با حضور حسن کریمیقدوسی مدیرعامل بنیاد برگزار شد.
کریمی قدوسی در ابتدای این نشست درباره گامهایی که در ساختار همگرا باید بردارند، گفت: همگرا جای کار زیادی دارد و این ساختار بهدنبال این است که سازمانهای بازیساز مختلف را ارتقا دهد. لذا هدف ما بهتر کردن سازمانهای بازیساز است.
او ادامه داد: همگرا به دنبال همافزایی سازمانها هم است تا بتوانند حمایتهای خوبی از بازیها شود. این همافزایی همگرا باعث میشود شایستهسالاری در حوزه بازی بهتر انجام شود.
به گفته او، حمایتهای مالی سقفی دارد تجهیزات، سرور و... بودجهای را تامین میکند و در آییننامه ریز این حمایتها عنوان شده است. بنیاد بخشی از بودجه خود را نزدیک به یک میلیارد در این زمینه هزینه کردیم و سعی کردیم به دو میلیارد هم برسانیم.
متین ایزدی معاون حمایتی بنیاد ملی بازیهای رایانهای هم در ادامه نشست عنوان کرد: همگرا با اهداف شفافسازی و شایستهسالاری ایجاد شده است و شعارش بر ارتقا دادن سازمانها و شرکتهای بازیساز است.
او در ادامه افزود: حمایتهای همگرا برای تیمهایبازیساز و شرکتهای بازیساز است. آنها با ارائه مدارک و نیازسنجی از سوی همگرا میتوانند همگرا شوند. ما چهار شاخص برای سنجیده تیم باشرکتها داریم که اول کیفیت بازی است، بعد وضعیت حقوقی و افتخارها بوده، شاخصهای فرهنگی تا چه اندازه نهادینه شدند، همکاریهای شرکت هم در این زمینه مهم بوده است.
ایزدی درباره شاخص کیفیتهای بازی اشاره کرد و گفت: این بازی تست استاندارد و تجربه اثرگذاری بازی مهم بوده است و تیمهای فرهنگی شاخص های فرهنگی را ارزیابی کردند و امتیازها را دادند. ۷۴ تیم ثبتنام کردند که ۵۰ تیم فرآیند ثبتنام را کامل کردند. شرکتها هم نزدیک به ۳۴تا ثبتنام کردند.
او با اشاره به رتبهبندی همگرا اظهار کرد: مواردی همچون سیمرغ، هما، ققنوس، شیردال، هدیوش، یوز، غزال به عنوان امتیاز انتخاب شدهاند و به تیمها و بازیسازان در این رتبهبندی قرار میگیرند.
ایزدی درباره حمایتها همگرا گفت: علاوه بر زیرساختها، زیرصدا، سرور، رندرینگ، تسهیلات مالی و سرمایهگذاری، تامین فضا، خدمات تست بازی، فرآیند تبلیغاتی و رسانهای و پرداخت درصد تشویقی و توسعه و تسریع فرآیند رشد و ارتقا شرکت است.
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