تعرض به کودک در مهدکودکِ غیر مجاز بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش بیات نژاد در حاشیه همایش ملی مددکاران اجتماعی با اشاره به اینکه تعرض به کودک در مهد کودک مجاز رخ نداده است، گفت: جزئیات این تخلف قطعا در سیستم قضایی وجود دارد و براساس آخرین اطلاعات این اتفاق در مهدکودکی که دارای مجوز فعالیت سازمان بهزیستی رخ نداده و مهدکودک غیرمجاز بوده است.

وی به همه والدین توصیه کرد که برای ثبت نام کودک خود در مهد کودک، مجوز فعالیت مهد را بررسی کنند و چنانچه مجوز فعالیت از سوی سازمان بهزیستی صورت گرفته باشد بدون دغدغه و با آرامش خاطر فرزندشان را در آنجا ثبت‌نام کنند اما اگر مجوز فعالیت از سازمان بهزیستی نبود فعالیتش غیرقانونی است و دراین صورت ما هیچ تضمینی برای کیفیت فعالیت آن نمی کنیم.

وی با اشاره به اینکه با مراجعه فرد متقاضی برای احداث مهدکودک از اداره اماکن استعلام میگیریم، گفت: اداره اماکن و دستگاه‌های نظارتی مکلفندمانع از درمورد مهدهای غیرمجاز شوند و اگر به صورت مصداقی گزارش شود که مهدی فعالیت قانونی ندارد از طریق مقامات قضایی این موضوعات را دنبال می‌کنیم.

مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه تعداد مهدهای غیر مجاز در شهر تهران کم نیست، تاکید کرد: در استان تهران و به خصوص در شهر تهران تابلوهایی تحت عنوان مهدکودک می‌بینیم که این مهدکودک‌ها مجوز فعالیت از بهزیستی ندارند اما هر موردی مبنی بر تخلف گزارش شده را تاکنون مورد بررسی قرار دادیم.

بیات نژاد گفت: شهروندان می‌توانند با سامانه ۳۰۰۰۰۱۲۳۳۳ بهزیستی ارتباط و موارد این چنینی را گزارش دهند که در صورت گزارش پیگیری می شود.