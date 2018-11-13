به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین زارع‌زاده در جمع روحانیون، ائمه جمعه و جماعات استان یزد با اشاره به اینکه یزد از استان‌هایی است که بیشترین آمار موقوفات را دارد، اظهار داشت: اما این استان در زمینه تولید درآمد از محل موقوفات در رتبه‌های آخر کشور قرار گرفته و این امر به این معناست که بسیاری از موقوفات یا کاربری خود را از دست داده‌اند یا مشکلی در مسیر درآمدزایی آنها به منظور عمل به نیت واقف وجود دارد.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد موقوفات استان یزد در حوزه کشاورزی است، افزود: خشکسالی‌های پی‌درپی و بی‌آبی سبب شده این موقوفات از بین برود بنابراین دیگر درآمدی برای عمل به نیت واقف وجود ندارد.

زارع‌زاده عنوان کرد: برخی از موقوفات نیز در اجاره مردم، ادارات دولتی و ... است اما متاسفانه آنها به عنوان مستاجران وقف، حق وقف را ادا نمی‌کنند که البته بخشی از این امر به دلیل نا آگاهی مستاجران از احکام وقف است که لازم است روحانیون در منابر خود در این زمینه سخنرانی کنند و هفته وقف نیز فرصت مناسبی برای تحقق این امر است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد همچنین با بیان اینکه بیش از نیمی از موقوفات استان مربوط به امام حسین(ع) است، افزود: برخی واقفان زمین، ملک، مغازه یا زمین کشاورزی را وقف کرده‌اند و نیت آنها، هزینه کردن درآمد موقوفه خود برای روضه‌خوانی امام حسین (ع) یا طبخ غذای نذری در ایام ماه محرم و نیاتی از این دست است.

زارع‌زاده تصریح کرد: این موقوفات بسیار حائز اهمیت و ارزشمند هستند و محرم و صفر را زنده نگاه داشته‌اند اما در جامعه امروز نیازهای دیگری نیز وجود دارد که امیدواریم واقفان خیراندیش، در کار نیک خود به آنها نیز توجه داشته باشند.

وی عنوان کرد: از جمله این نیازها می‌توان وقف برای ازدواج، اشتغال، مسکن جوانان، حوزه‌های علمیه، توسعه علوم و فناوری، ترویج فرهنگ قرآنی و رسیدگی به نیازمندان اشاره کرد.

زارع‌زاده تاکید کرد: واقفان خیراندیش قبل از انجام وقف، مشاوره‌های لازم را از ادارات اوقاف دریافت کنند تا وقف آنها بر اساس نیاز جامعه انجام شود و خیر و ثواب بیشتری از عمل خداپسندانه خود ببرند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه در استان یزد به مدد فرهنگ سازی رسانه‌ها و بیان فضائل وقف توسط ائمه جماعات در منابر، آمار موقوفات افزایش یافته به نحوی که در طول یک سال گذشته ۵۸ وقف در استان انجام شده به این معنا که تقریبا هر شش روز یک‌بار، یک وقف در استان انجام شده است.

زارع‌زاده تصریح کرد: اگر ظرفیت وقف در استان یزد شکوفا شود و سرمایه‌گذاری مناسب در موقوفات استان انجام شود، به طور قطع می‌توان درآمد موقوفات یزد را به بیش از ۱۰ برابر میزان فعلی افزایش داد که امیدواریم دستگاه‌های مختلف به ویژه برای صدور مجوزها در این زمینه همکاری کنند.