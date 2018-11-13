موارد مغفول مانده درشناخت اسلامشهرباید در هفته فرهنگی جبران شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری و رونمایی از لگوی هفته فرهنگی اسلامشهر طی سخنانی اظهار داشت: شاخصه فرهنگ و فرهنگ مداری زیربنای توسعه در ابعاد مختلف است چرا که هر بعد توسعه را که دنبال کنیم به یک پیوست فرهنگی می رسیم.

مرسلپور در ادامه افزود: با فرهنگ انسان رشد خواهد کرد و باید این موضوع را در همه جوامع استانی و شهرستانی و خانوادگی بپذیریم چرا که فرهنگ زیربنا و زیر ساخت و اصل است.

وی با اشاره به اینکه هفته فرهنگی با کمک همه مسئولین شهرستان از هفته اینده آغاز خواهیم کرد گفت: هر کسی که به اسلامشهر تعصب دارد باید در هفته فرهنگی نهایت تلاش خود را به کار گیرد و خبرنگاران در این زمینه موظف هستند که اخبار را به خوبی منعکس کنند و شهرستان را در حوزه فرهنگ به اقشار مختلف بشناسانند.

سرپرست فرمانداری اسلامشهر با بیان اینکه اسلامشهر در برخی موارد مغفول مانده است بیان داشت: باید در هفته فرهنگی این غفلت را تا حدودی جبران کنیم و باید از همه رسانه ها برای شناساندن اسلامشهر استفاده کنیم و در این زمینه تهدید را به فرصت تبدیل می کنیم.

مرسلپور با اشاره به اینکه هر کس که اعتقاد دارد که کار فرهنگی هزینه نیست و سرمایه گذاری نیست باید در هفته فرهنگی تلاش کند افزود: در جامعه ذائقه های اجتماعی سیاسی مذهبی و فرهنگی مختلفی داریم و در ذائقه فرهنگی باید همه ذائقه ها در نظر گرفته شود و به دلیل اینکه اسلامشهر شهر حافظان قران است بحث انس با قران باید به شدت پیگیری شود.

وی با اشاره به بحث ورزش در شهرستان اسلامشهر گفت: ورزش باید با اهتمام ویژه در برنامه ها باشد چرا که اسلامشهر شهر ورزشکاران نیز هست و در حوزه های هنری نیز در هفته فرهنگی باید هنر این شهرستان خوب معرفی شود.