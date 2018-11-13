خوزستان یکی از کانون های امن منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح ورزشگاه فولاد خوزستان، پس از ادای احترام به یادمان شهدای فولاد خوزستان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: واحدهای بزرگ تولیدی و اقتصادی و صنعتی باید به مسائل اجتماعی و رفاه مردم مناطق پیرامونی خود توجه داشته باشند.

وی افزود: در یکی از جلسات شورای اقتصاد نیز این موضوع به تصویب رسید که واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی باید حتی در دوره اجرای طرح، چهار درصد از سرمایه گذاری و هزینه های اجرای طرح را صرف مسایل اجتماعی مردم مناطق پیرامونی خود کنند.

جهانگیری ادامه داد: ‌مردمی که در اطراف واحدهای صنعتی و تولیدی بزرگ زندگی می کنند با برخی مسایل اجتماعی و زیست محیطی مواجه هستند که باید حتماً به این مسایل توجه و رسیدگی شود و فولاد خوزستان که یکی از واحدهای تولیدی مهم کشور است این موضوع را مدنظر قرار داده و در زمینه مسایل اجتماعی، رفاه و ورزش جوانان گام های مهمی برداشته است.

معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از اقدام فولاد خوزستان در جهت احداث ورزشگاه 30 هزار نفری و سرمایه گذاری150 میلیارد تومان برای احداث این ورزشگاه اظهار امیدواری کرد: سایر واحدهای تولیدی و صنعتی نیز که از امکان سرمایه گذاری برخوردار هستند، نسبت به احداث اماکن ورزشی و توجه به مسایل رفاهی مردم اقدام کنند.

جهانگیری همچنین با اشاره به حادثه تروریستی اهواز که در تاریخ 31 شهریور ماه امسال صورت گرفت تصریح کرد: خوشبختانه استان خوزستان و اهواز یکی از کانون های امن منطقه و از مناطق در حال توسعه است که روز به روز به روند توسعه و امنیت آن افزوده می شود.