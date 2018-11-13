کمبودی در تامین آرد مازندران وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جعفری اظهار داشت: در آبان ماه سالجاری تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن گندم برای تولید آرد مورد نیاز نانوایی های آزادپز استان از سوی شرکت غله به کارخانجات آردسازی استان فروخته شد که در مقایسه با فروش مهرماه بیش از هزار تن افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به این روند تا پایان آبان ماه این افزایش فروش به مقدار ۱۵۰۰ تن نسبت به ماه گذشته خواهد رسید.

جعفری همچنین به آرد مورد نیاز خبازی های دولتی اشاره کرد و گفت: ماهانه قریب به ۲۲ هزار تن گندم برای تولید آرد مورد نیاز نانوایی های یارانه ای استان از سوی شرکت غله به کارخانجات آردسازی ارائه می شود و با توجه به ذخایر استراتژیک هیچ گونه کمبودی در خصوص تامین آرد خبازی های استان وجود ندارد.

وی افزود: از ابتدای آذرماه سالجاری با توجه به راه اندازی سامانه فروش گندم و آرد نانوایی های آزادپز، صنوف و صنایع، فروش گندم و آرد از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.

جعفری تایید کرد: کلیه واحدهای خبازی آزادپز و سایر صنوف آردبر (قنادان، کیک و کلوچه و شیرینی و...) باید با هماهنگی نمایندگی های شرکت غله در شهرستانها، اتحادیه های مربوطه و ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستانها حداکثر تا ۲۸ آبان ماه سالجاری نسبت به ثبت نام در سامانه یاد شده اقدام کنند.