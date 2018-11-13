به گزارش خبرنگار مهر، احمد شهریار ظهر سه شنبه در بازدید از عملیات برداشت چغندر قند در شمال استان اردبیل افزود: امسال طی دو کشت بهاره و پاییزه بیش از دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی شمال این استان و دشت اردبیل زیر کشت محصول چغندر قند رفت.

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت بهاره چغندر قند هزار هکتار و سطح زیر کشت پائیزه همین میزان بوده است، تصریح کرد: برنامه ریزی شده است تا در سال زراعی جدید سطح زیر کشت این محصول در استان اردبیل به بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ هکتار افزایش یابد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان تاکید کرد که شرایط آب و هوایی منطقه در دو دشت حاصلخیز اردبیل و مغان به گونه ای است که امکان کشت بسیاری از محصولات مهم و استراتژیک از جمله چغندر قند را به راحتی امکان پذیر می سازد.

به گفته وی همه ساله کشت چغندر قند در دشت اردبیل به صورت بهاره و در دشت مغان به صورت پائیزه صورت می گیرد.

شهریار یادآور شد: خرید چغندر قند به صورت تضمینی توسط کارخانه چغندر قند مغان صورت می گیرد و به همین دلیل هم چغندر کاران در فروش محصول خود با هیچ مشکلی روبرو نیستند.

وی ادامه داد: در راستای اصلاح الگوی کشت و ایجاد اشتغال و کارآفرینی بیشتر در بخش کشاورزی توسعه کشت چغندر قند جزو برنامه های اساسی بخش کشاورزی است.