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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۲۹

معاون جهاد کشاورزی اردبیل خبر داد؛

پیش‌بینی استحصال ۱۰۰ هزار تن چغندر قند در اردبیل

پیش‌بینی استحصال ۱۰۰ هزار تن چغندر قند در اردبیل

اردبیل - معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان اردبیل از پیش‌بینی استحصال بیش از ۱۰۰ هزار تن چغندر قند از اراضی زیر کشت در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شهریار ظهر سه شنبه در بازدید از عملیات برداشت چغندر قند در شمال استان اردبیل افزود: امسال طی دو کشت بهاره و پاییزه بیش از دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی شمال این استان و دشت اردبیل زیر کشت محصول چغندر قند رفت.

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت بهاره چغندر قند هزار هکتار و سطح زیر کشت پائیزه همین میزان بوده است، تصریح کرد: برنامه ریزی شده است تا در سال زراعی جدید سطح زیر کشت این محصول در استان اردبیل به بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ هکتار افزایش یابد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان تاکید کرد که شرایط آب و هوایی منطقه در دو دشت حاصلخیز اردبیل و مغان به گونه ای است که امکان کشت بسیاری از محصولات مهم و استراتژیک از جمله چغندر قند را به راحتی امکان پذیر می سازد.

به گفته وی همه ساله کشت چغندر قند در دشت اردبیل به صورت بهاره و در دشت مغان به صورت پائیزه صورت می گیرد.

شهریار یادآور شد: خرید چغندر قند به صورت تضمینی توسط کارخانه چغندر قند مغان صورت می گیرد و به همین دلیل هم چغندر کاران در فروش محصول خود با هیچ مشکلی روبرو نیستند.

وی ادامه داد: در راستای اصلاح الگوی کشت و ایجاد اشتغال و کارآفرینی بیشتر در بخش کشاورزی توسعه کشت چغندر قند جزو برنامه های اساسی بخش کشاورزی است.

کد مطلب 4457359
محمد میرزایی ناطق

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