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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۴۸

مدیرکل اوقاف خراسان جنوبی:

۵۳ وقف جدید در خراسان جنوبی متناسب با نیاز جامعه ثبت شد

۵۳ وقف جدید در خراسان جنوبی متناسب با نیاز جامعه ثبت شد

بیرجند_ مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: امسال موفق به ثبت تعداد ۵۳ مورد وقف جدید در استان خراسان جنوبی متناسب با نیاز جامعه شدیم.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام پرویز بخشی پور ظهر سه شنبه درهمایش یاوران وقف اظهارداشت: وقف کار خیری است که از ارزش بالایی برخوردار است به همین جهت دهه ای را با عنوان وقف  ونکوداشت واقفین آن نامگذاری کردند.

وی بیان کرد: در استان خراسان جنوبی نه هزار و ۵۵۵ موقوفه و قریب بر۵۰ هزار رقبه ثبت شده  که سومین استان در زمینه موقوفات هستیم.

حجت الاسلام بخشی پور ادامه داد: درآمد موقوفات استان با وجود مشکلات خشکسالی و پایین بودن سطح درآمدی مردم نسبت به سال قبل رشد ۱۷ درصدی داشته و ۱۴ درصد درآمد بقاع ما  نسبت به برنامه های مصوب سازمان اوقاف کشور رشد داشته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی عنوان کرد: از تعداد هزار و ۳۵۵ رقبه که در استان داشتیم توانستیم ۳۳۰ مورد را شناسایی و سند ان ها صادر شده است.

وی از تجدید دو هزار و ۶۰۰ قرارداد منقضی در امسال خبر داد و افزود: ما  دراستان دفتر مشاور وقف داریم که متناسب با نیاز جامعه واقفین را هدایت می کنیم و امسال موفق به ثبت ۵۳ وقف جدید متناسب با نیاز جامعه شدیم.

حجت الاسلام بخشی پور ادامه داد: تعداد ۳۹۵  مبلغ اکنون در استان در زمینه های مختلف و متناسب با ایام سال همچون  محرم و صفر و ماه رمضان و نیت واقفان در شهرستان های استان فعالیت می کنند.

در این مراسم از کتاب آیت الله  محمد حسن هردنگی که از احیا کنندگان موقوفات و واقف استان هستند رونمایی شد و همچنین از تعدادی از واقفان استان تجلیل شد.

کد مطلب 4457385

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