۵۳ وقف جدید در خراسان جنوبی متناسب با نیاز جامعه ثبت شد

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام پرویز بخشی پور ظهر سه شنبه درهمایش یاوران وقف اظهارداشت: وقف کار خیری است که از ارزش بالایی برخوردار است به همین جهت دهه ای را با عنوان وقف ونکوداشت واقفین آن نامگذاری کردند.

وی بیان کرد: در استان خراسان جنوبی نه هزار و ۵۵۵ موقوفه و قریب بر۵۰ هزار رقبه ثبت شده که سومین استان در زمینه موقوفات هستیم.

حجت الاسلام بخشی پور ادامه داد: درآمد موقوفات استان با وجود مشکلات خشکسالی و پایین بودن سطح درآمدی مردم نسبت به سال قبل رشد ۱۷ درصدی داشته و ۱۴ درصد درآمد بقاع ما نسبت به برنامه های مصوب سازمان اوقاف کشور رشد داشته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی عنوان کرد: از تعداد هزار و ۳۵۵ رقبه که در استان داشتیم توانستیم ۳۳۰ مورد را شناسایی و سند ان ها صادر شده است.

وی از تجدید دو هزار و ۶۰۰ قرارداد منقضی در امسال خبر داد و افزود: ما دراستان دفتر مشاور وقف داریم که متناسب با نیاز جامعه واقفین را هدایت می کنیم و امسال موفق به ثبت ۵۳ وقف جدید متناسب با نیاز جامعه شدیم.

حجت الاسلام بخشی پور ادامه داد: تعداد ۳۹۵ مبلغ اکنون در استان در زمینه های مختلف و متناسب با ایام سال همچون محرم و صفر و ماه رمضان و نیت واقفان در شهرستان های استان فعالیت می کنند.

در این مراسم از کتاب آیت الله محمد حسن هردنگی که از احیا کنندگان موقوفات و واقف استان هستند رونمایی شد و همچنین از تعدادی از واقفان استان تجلیل شد.