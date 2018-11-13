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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۳۱

وزیر صنعت عنوان کرد:

اشتغال ۱۰ میلیون نفر در صنعت کشور

اشتغال ۱۰ میلیون نفر در صنعت کشور

اهواز ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر ۱۰ میلیون نفر در صنعت کشور شاغل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر سه شنبه در آیین افتتاح ورزشگاه فولاد خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: صنعت کشور در حال حاضر ۱۰ میلیون نفر شاغل دارد که بیش از سه میلیون نفر آن در حوزه صنعت و مابقی در حوزه اصناف و تجارت است.

وی افزود: بنا به فرموده مقام معظم رهبری برای حل مشکلات مختلف از جمله بیکاری، تورم و فقر باید به تولید ملی توجه و عنایت ویژه ای داشته باشیم.

رحمانی بیان کرد: کیفیت در صنعت اتفاقی نیست و گروه فولاد خوزستان باید تشویق شود چون در صادرات رتبه خوبی کسب و در بازگشت ارز به چرخه اقتصادی نیز رتبه اول را اخذ کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افتتاح ورزشگاه فولاد خوزستان گفت: صنعتگران در زمینه امور خیر و مسئولیت های اجتماعی حضور پررنگی دارند، لذا این فضا بین صنعتگران وجود دارد.

کد مطلب 4457424

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