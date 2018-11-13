اشتغال ۱۰ میلیون نفر در صنعت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر سه شنبه در آیین افتتاح ورزشگاه فولاد خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: صنعت کشور در حال حاضر ۱۰ میلیون نفر شاغل دارد که بیش از سه میلیون نفر آن در حوزه صنعت و مابقی در حوزه اصناف و تجارت است.

وی افزود: بنا به فرموده مقام معظم رهبری برای حل مشکلات مختلف از جمله بیکاری، تورم و فقر باید به تولید ملی توجه و عنایت ویژه ای داشته باشیم.

رحمانی بیان کرد: کیفیت در صنعت اتفاقی نیست و گروه فولاد خوزستان باید تشویق شود چون در صادرات رتبه خوبی کسب و در بازگشت ارز به چرخه اقتصادی نیز رتبه اول را اخذ کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افتتاح ورزشگاه فولاد خوزستان گفت: صنعتگران در زمینه امور خیر و مسئولیت های اجتماعی حضور پررنگی دارند، لذا این فضا بین صنعتگران وجود دارد.