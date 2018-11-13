به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جایزه جلال فهرست بیست نفرهای از نویسندگان متولد ۱۳۵۷ به بعد را انتخاب کرده و آن را برای رأیگیری عمومی در فضای مجازی گذاشته است.
در اطلاعیه بنیاد شعر و ادبیات داستانی در مورد انتخاب این بیست نفر آمده است:
در این سیاهه، بیست داستاننویس جوان ایرانی به چشم میآیند که سالزادشان پس از زمانه دگرگونی تاریخی ملّت مسلمان ایران است. آنان در روزگاری تازه زیستهاند و حال در چهلسالگی انقلاب اسلامی میتوانند روایتگر تاریخ تازه ایران و ایرانیان باشند. این بیست نفر از برجستگانی هستند که هر کدام اثری داستانی با محوریت هویت انقلابی-دینی-ملّی نوشتهاند یا برگزیده یا تحسینشده رویدادهای ملی ادبی ایران هستند و آثارشان دیده و خوانده شده است. این نامها پس از صدها نفر ساعت کار رصد از سوی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان شناسایی شدهاند. روشن است برخی نامها در این سیاهه نیامدهاند؛ آن نامهای دیگر یا در آستانه نوشتن هستند یا اینکه به جایگاهی دست یافتهاند که از آستانه تحوّل مورد نظر گذر کردهاند.
اسامی بیست نویسندۀ زیر ۴۰ سالی که هر کدام اثری مرتبط با هویت انقلابی-دینی-ملّی دارند، به این قرار است:
ابراهیم اکبری دیزگاه
سیداحمد بطحایی
محمدعلی جعفری
محمداسماعیل حاجیعلیان
هادی حکیمیان
مصطفی رضایی
محمدعلی رکنی
محمد رودگر
محمد سرشار
سیدعلی شجاعی
محمدرضا شرفی خبوشان
آرش صادقبیگی
محمد طلوعی
سارا عرفانی
علی غبیشاوی
الهام فلاح
مهدی کرد فیروزجایی
حسامالدین مطهری
سیدمیثم موسویان
مهدی نورمحمدزاده
در این فهرست دو نویسندۀ زن (سارا عرفانی و الهام فلاح) حضور دارند و مصطفی رضایی با ۲۸ سال سن جوانترین نویسنده است.
همۀ علاقمندان داستان ایرانی میتوانند با مراجعه به نشانی اینترنتی javan.adabiatirani.com فهرست بیست نفره را ببیند و ضمن اطلاع از سوابق آنها، رأی خود را ثبت کنند. هر نفر، فقط به سه نامزد میتواند رای بدهد. این رایگیری اینترنتی تا روز ۱۳ آذرماه ادامه خواهد داشت و در نهایت با رأی مردمی، نویسندگان برتر این بخش اعلام خواهند شد.
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