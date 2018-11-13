سهمیه ۲۸۴ نفری آموزش و پرورش بوشهر در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر غلامی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به درخواست آموزش و پرورش در راستای تکمیل ظرفیت از وزارت علوم برای استخدام چهار هزارنفری دانشجو معلمان اظهار داشت: آموزش و پرورش استان در تکمیل ظرفیت در برخی از رشته‌های تحصیلی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ سهمیه ۲۸۴ نفری دارد.

غلامی با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش پس از اعلام نتایج نهایی آزمون فوق علاوه بر ظرفیت‌های‌ مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) و اصلاحیه‌های بعدی آن، برای پذیرش دانشجو اعلام ظرفیت کرده است ادامه داد: همه داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ شرکت کرده و در جلسه آزمون حاضر بوده‌اند و در جلسه آزمون با نمره کل بالای شش هزار و ۵۰۰ می‌توانند براساس ضوابط و شرایط اعلام شده برای پذیرش اقدام کنند.

وی با بیان اینکه بیشترین پذیرش آموزش و پرورش استان در رشته آموزش ابتدایی خواهد بود یادآور شد: در این رشته ۱۹۲ نفر پذیرش می شوند که از این سهم در گروه آزمایشی ریاضی ۱۸ مرد و ۱۲ زن، در گروه آزمایشی تجربی ۴۱ مرد و ۱۸ زن، در گروه آزمایشی علوم انسانی ۷۳ مرد و ۳۰ زن پذیرش خواهند شد.

غلامی اضافه کرد: در رشته زیست شناسی شش زن در گروه آزمایشی علوم تجربی، یک مرد در رشته مهندسی مواد و متالوژی در گروه آزمایشی ریاضی نیز پذیرش خواهند شد.

معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به پذیرش رشته های دیگر در گروه آزمایشی علوم انسانی بیان داشت: ۱۰ مرد در رشته آموزش جغرافی، ۱۱ مرد در رشته آموزش عربی، ۱۰ مرد در رشته آموزش الهیات، ۲۰ مرد در رشته آموزش علوم اجتماعی، ۲۶ مرد در رشته آموزش مشاوره و راهنمایی و همچنین ۱۰ زن در رشته در رشته آموزش مشاوره و راهنمایی پذیرش می شود.

وی با بیان اینکه داوطلبان می توانند بنا به محل تحصیل دوره متوسطه دوم و محل تولد خود، کد رشته های مورد نظر خود را بر اساس زیر گروه آزمون مربوط در یکی از چهار قطب تعریف شده در استان انتخاب کنند خاطرنشان کرد: که قطب یک شهرستان‌های گناوه و دیلم، قطب ۲، شهرستان های بوشهر و تنگستان، قطب ۳، شهرستانهای دشتی، دیر، کنگان، جم، عسلویه و قطب ۴، شهرستان دشتستان است که محل کد شغل های هر قطب شامل چند بخش یا منطقه آموزشی در شهرستانهای مربوط است.

این مقام مسئول با بیان اینکه آموزش و پذیرش دانشجویان پذیرش شده در پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران خواهد بود یادآو.ر شد: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران میزبان رشته مهندسی مواد و متالوژی، پردیس حضرت رسول اکرم (ص) اهواز میزبان رشته های آموزش جغرافیا و زبان عربی، پردیس شهید بهشتی بندرعباس میزبان رشته آموزش الهیات، پردیس علامه طباطبایی بوشهر میزبان رشته ابتدایی آموزش ابتدایی، آموزش علوم اجتماعی و آموزش مشاوره و راهنمایی در مردان خواهد بود.

غلامی ادامه داد: پردیس فاطمه الزهرا (س) بندرعباس میزبان رشته آموزش مشاوره و راهنمایی، پردیس شهید باهنر شیراز میزبان رشته آموزش زیست شناسی، پردیس بنت الهدی صدر بوشهر میزبان رشته ابتدایی آموزش ابتدایی در زنان خواهد بود.

وی تصریح کرد: آن دسته از داوطلبانی که در زمان انتخاب رشته علاقمندی خود را به رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی اعلام ننموده‌اند و واجد شرایط می باشند در این مرحله برای ﺷﺮﻛﺖ در ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ، ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ۵۵ هزار رﻳـﺎل ﻣﻨﺤﺼـﺮاً ﺑﺼﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرت‌ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻋﻀﻮ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﺘﺎب اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش استان بوشهر ابراز داشت: در گزینش نهایی رشته‌های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی منحصراً کسانی به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام می‌گردند که برابر برنامه زمانی، در مراحل فرآیند مصاحبه و یا سایر مراحل گزینش شرکت کرده و صلاحیت عمومی و تخصصی آنان نیز مورد تأیید آموزش و پرورش قرار گرفته و همچنین حدنصاب نمره‌ علمی نهایی لازم را در مقایسه با سایر داوطلبان درکدرشته محل انتخابی کسب کنند.

غلامی یادآور شد: علاقه مندان می توانند از ۲۱ تا ۲۷ آبان با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و ضمن اطلاع از کد رشته های مربوطه، نسبت به ثبت نام و تکمیل نمون برگ انتخاب رشته (حداکثرتا ۲۵رشته محل ) به روش اینترنتی اقدام کنند.

وی افزود: پذیرفته‌شدگان متمرکز آزمون سراسری در هر یک از کد رشته‌های تحصیلی بورسیه و یا شرایط خاص که به دستگاه‌های اجرایی تعهد خدمت دارند و همچنین پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش هستند، مجاز به ثبت‌نام و شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی مندرج در این اطلاعیه نمی‌باشند.

غلامی گفت: سایر پذیرفته شدگان رشته های متمرکز اعم از قبولین دوره های روزانه، نوبت دوم، پردیس خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعی و ... منعی برای انتخاب رشته در این مرحله ندارند اما توجه داشته باشند درصورت قبولی در مرحله تکمیل ظرفیت رشته های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، قبولی قبلی آنها در رشته های غیر دانشگاه فرهنگیان باطل خواهد شد.