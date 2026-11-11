به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری در دومین جلسه کارگروه توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل، فرمانداران شهرستان‌های مشگین‌شهر، پارس‌آباد، نمین و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران برگزار شد، گفت: این جلسه با هدف بررسی وضعیت زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق نمونه و پروژه‌های گردشگری، شناسایی موانع و مشکلات موجود و اتخاذ تصمیم جهت تامین و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه مسائل و مشکلات زیرساختی ۶ پروژه گردشگری و همچنین موضوع آنتن‌دهی خطوط موبایل در مناطق مختلف گردشگری بررسی و تصمیمات لازم گرفته شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: زیرساخت‌های مورد نیاز برای پروژه‌های مطرح شده در این جلسه در زمینه راه دسترسی، تامین آب، برق و گاز بود که براساس قانون دولت موظف به تامین این زیرساخت‌ها تا ورودی پروژه‌های سرمایه‌گذاری است و در سطح استان اتفاق نظر و همکاری لازم برای تامین زیرساخت‌های مورد نیاز وجود دارد.

جباری ادامه داد: سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و توسعه تاسیسات این حوزه لازمه رونق صنعت گردشگری استان است و در این راستا نیازمند حمایت از سرمایه‌گذاران هستیم که اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل و مجموعه مدیریتی استان تمام تلاش خود را برای حمایت از سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند.