به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت؛ در نشست عالی‌رتبه موضوع‌محور «تاب‌آوری» که در حاشیه اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU PP-26) در دوحه قطر برگزار شد، با اشاره به نقش روزافزون ارتباطات دیجیتال در زندگی روزمره، اقتصاد و خدمات عمومی، بر ضرورت بازنگری در رویکردهای موجود به تاب‌آوری زیرساخت‌های ارتباطی تأکید کرد.

کریدورهای زمینی؛ مسیر مکمل کابل‌های زیردریایی

اکبری با بیان اینکه بخش عمده ترافیک بین‌المللی داده از طریق کابل‌های زیردریایی منتقل می‌شود، اظهار کرد: شبکه‌های فیبر نوری زمینی نیز می‌توانند مسیرهای مکمل ارزشمندی برای ارتباطات بین‌المللی فراهم کنند.

وی افزود: با اتصال شبکه‌های ملی فیبر نوری در نقاط مرزی کشورها، امکان ایجاد کریدورهای زمینی بین‌المللی فراهم می‌شود که ارتباطات مستقیم‌تر، تأخیر کمتر، کیفیت بهتر خدمات و تنوع بیشتر مسیرهای ارتباطی را به همراه دارد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به موقعیت جغرافیایی خاورمیانه در اتصال بازارهای بزرگ دیجیتال آسیا و اروپا، این منطقه را برخوردار از ظرفیت ارزشمندی برای ایفای نقش در توسعه چنین کریدورهایی دانست.

تاب‌آوری دیجیتال؛ مسئولیتی فراتر از مرزهای ملی

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تأکید بر اینکه تاب‌آوری زیرساخت‌های دیجیتال یک کشور صرفاً به همان کشور محدود نمی‌شود، تصریح کرد: تقویت این زیرساخت‌ها می‌تواند به افزایش تاب‌آوری کشورهای همسایه، منطقه و حتی شبکه ارتباطی جهان کمک کند.

وی همچنین گسترش همکاری‌ها به حوزه زیرساخت مراکز داده، خدمات ابری و امنیت سایبری را ضروری دانست و تحقق این هدف را نیازمند همکاری‌های فرامرزی گسترده‌تر، سرمایه‌گذاری مشترک و توافق‌های عملیاتی میان کشورها و اپراتورها عنوان کرد.

پیشنهاد ابتکار جهانی کریدورهای تاب‌آوری دیجیتال

اکبری در ادامه، پیشنهاد راه‌اندازی «ابتکار جهانی کریدورهای تاب‌آوری دیجیتال» با حمایت اتحادیه بین‌المللی ارتباطات را مطرح کرد و گفت: این ابتکار می‌تواند زمینه اتصال شبکه‌های فیبر نوری موجود کشورها، توسعه کریدورهای زمینی در کنار کابل‌های زیردریایی با توجیه اقتصادی و تجاری پایدار و همکاری برای استفاده هماهنگ از مسیرهای جایگزین در زمان بروز اختلالات گسترده را فراهم کند.

وی تأکید کرد: کشورها ناگزیر نیستند میان ارتقای کیفیت ارتباطات در شرایط عادی و افزایش تاب‌آوری در زمان بحران یکی را انتخاب کنند؛ بلکه می‌توانند هر دو هدف را به‌صورت هم‌زمان دنبال کنند.

اعلام آمادگی ایران برای اتصال زیرساخت‌های دیجیتال منطقه

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به برخورداری ایران از شبکه گسترده فیبر نوری و همسایگی با ۱۶ کشور، اعلام کرد: ایران آمادگی دارد زیرساخت‌های خود را برای اتصال اکوسیستم‌های دیجیتال منطقه و جهان و تقویت تاب‌آوری ارتباطات و خدمات دیجیتال به اشتراک بگذارد.

اکبری در پایان با تأکید بر ضرورت عبور از همکاری‌های سنتی در حوزه ارتباطات و حرکت به سمت ایجاد زیرساخت‌های مشترک دیجیتال، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که کشورها زیرساخت‌های خود را برای تجارت و رشد اقتصادی به یکدیگر متصل کرده‌اند، اکنون زمان آن است که برای ارائه خدمات بهتر و دستیابی به تاب‌آوری مشترک نیز به یکدیگر متصل شوند.